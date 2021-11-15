Garanti BBVA'dan tarihi hisse satın alma hamlesi

BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") yapılmasına karar verdi.

BBVA, Şirket'in toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2.093.700.000 adet paya sahiptir. Gönüllü Pay Alım Teklifi, BBVA'nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, şirketin sermayesini temsil eden tüm paylara yöneliktir. Böylece Gönüllü Pay Alım Teklifi, Şirket'in toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2.106.300.000 adet paya yönelik.

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Eğer bu teklif ve anlaşma gerçekleşirse alım bedeli 25 milyar 697 milyon Türk Lirası olacak.

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