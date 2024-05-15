Garanti BBVA'nın hisselerinin satılacağı iddiasına yalanlama

BBVA, Garanti BBVA hisselerinin satılacağına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ““BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır” denildi.