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Ekonomi

Genç MÜSİAD genç ihracatçıları ödüllendiriyor: 'Altın Konteyner' üçüncü kez 8 Ağustos’ta düzenlenecek

35 yaş ve altı genç ihracatçıların çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği Türkiye’nin ilk ve tek ödül töreni olma özelliğine sahip olan “Altın Konteyner İhracat Ödülleri”, bu yıl 8 Ağustos’ta düzenlenecek. Programda, 2022 rakamları baz alınarak genç ihracatçılara çeşitli kategorilerde ödüller takdim edilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçılardan yoğun başvurular aldıklarını belirten Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 'Ödül başvurusu alırken herhangi bir MÜSİAD üyelik şartı aramadık, genç tüm ihracatçılara kapılarımızı açtık.” dedi.

09:44 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
“Altın Konteyner İhracat Ödülleri” bu yıl 8 Ağustos’ta MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenecek

“Altın Konteyner İhracat Ödülleri” bu yıl 8 Ağustos’ta MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenecek

Ülkemiz ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve gençlerin ihracata daha fazla teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek genç ihracatçıların ödüllendirildiği program olan “Altın Konteyner İhracat Ödülleri” bu yıl 8 Ağustos’ta MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenecek. Programda, 2022 rakamları baz alınarak genç ihracatçılara çeşitli kategorilerde ödüller takdim edilecek.


Genç MÜSİAD tarafından organize edilecek olan bu ödül töreninde; ‘En Genç İhracatçı’ ödülünden, kadın ihracatçılara verilen ‘İhracatın İncisi Ödülü’ne, ürünlerinde çevre duyarlılığına öncelik gösteren ihracatçılara verilen ‘Yeşil İhracat Ödülü’nden, en uzak yere ihracat yapmış kişilere verilen ‘Sınır Tanımayanlar Ödülü’ne kadar toplamda 13 anlamlı kategoride 30’dan fazla ödül sahiplerini bulacak.


Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel: Programa yoğun başvurular aldık

Birçok nitelikli genç ihracatçının programa yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçılardan yoğun başvurular aldık. Kriterlere uygun olan ihracatçılarımızdan, başvurdukları kategorilere istinaden ilgili belgeleri talep ettik. Belge güvenliğine dikkat edilerek bizlere iletilen bu belgelerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra onaylanmış olan bu belgeleri bağımsız ve şeffaf olarak değerlendirdik. Bu noktada bir konuyu da vurgulamak isterim; ödül başvurusu alırken herhangi bir MÜSİAD üyelik şartı aramadık, genç tüm ihracatçılara kapılarımızı açtık.” dedi.


Her yıl artan coşkuyla, böylesine nitelikli ve her kategorisi ayrı bir faydayı teşvik etmesi amacıyla tasarlanan bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ertemel
, “ Türkiye’nin 35 yaş ve altında, kendi sektöründe farklı başarılar elde etmiş, ihracatıyla farklı coğrafyalara nüfuz etmiş, diğer ülkeleri geride bırakarak ülkemizi ön plana çıkarmış, yalnızca kendisi için değil, kolektif girişim ruhuyla gençlik dinamizmini harekete geçirerek tüm gençlere de örnek olan değerli gençlerimizi ‘Altın Konteyner Ödül Töreni’nde ödüllendirecek olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Altın Konteyner İhracat Ödülleri’ kategorileri ise şu şekilde belirlendi:

Büyük İhracat Ödülü
: İlgili sene içerisinde en yüksek ihracat cirosu elde eden firmalara verilecek olan ödüldür.

İhracat Performans Ödülü
: Bir önceki seneye göre cirosal bazda en çok gelişim sağlayan firmalara verilecek ödüldür.

İhracatın Yeni Yıldızı Ödülü
: İlk ihracatlarını yapan firmalara verilecek olan ödüldür.

Limitsizsiniz Ödülü
: Yıl içerisinde kendi sektöründe en fazla ülkeye ihracat yapan firmalara verilecek ödüldür.

En Genç İhracatçı Ödülü
: En genç ihracatçıya verilecek olan ödüldür.

İhracatın İncisi Ödülü
: İlgili senede ihracat yapmış kadın ihracatçıya verilecek ödüldür.

Sınır Tanımayanlar Ödülü
: İlgili sene içerisinde şirketinin konumuna göre en uzak yere ihracat yapmış ihracatçıya verilecek ödüldür.

Kıtaların Yıldızı Ödülü
: Sene içerisinde herhangi bir kıtaya en yüksek ihracat cirosuna ulaşan ihracatçıya verilecek ödüldür.

Yeşil İhracat Ödülü
: Ürünlerinde çevre duyarlılığına öncelik veren ihracatçıya verilecek ödüldür.

Daimî İstikrar Ödülü
: Hedef ülkesine yıl içerisinde en çok ihracat yapmış ihracatçıya verilecek ödüldür.

Genç Ticaret Elçisi Ödülü:
Ülkemizde öğrenim görürken ihracat yapan uluslararası öğrenci ihracatçılara verilecek olan ödüldür.



#Genç MÜSİAD
#Altın Konteyner İhracat Ödülleri
#Genç ihracatçılar
2 saat önce
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