Gençler 'Fikir Maratonu'nda dijitalleşme için yarıştı

Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, Medeniyet Teknopark ve Aveon Global birlikteliğinde 'Insurtech Ideathon Fikir Maratonu' düzenlendi.





Medeniyet Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, sigorta sektöründe karşılaşılan sorunlara teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefleyen etkinliğe, Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuriye Akbay, Aveon Global Sigorta IT & Dijital Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Melek Yılmaz ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sektör paydaşı katıldı.





Sigortacılık sektörünün teknolojik dönüşümüne ilişkin yapılan fikir yarışmasında Bordo Takım 'Sigorta 360' fikriyle birinciliğe layık görülürken, 'Güvenli Gelecek' projesiyle Bordo Mavi Takım ikinci, 'Kişiselleştirilmiş Seyahat Sigortası' fikriyle Yeşil Takım üçüncü oldu.





Toplam 200 bin lira ödülün dağıtıldığı yarışmada, birinciye 85 bin, ikinciye 65 bin, üçüncüye ise 50 bin lira ödül verildi.





'722 milyon dolar yatırım yapıldı'

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, 2023 Küresel Girişimcilik Ekosistemi Raporu'na göre, İstanbul'un gelişmekte olan ekosistemler endeksinde 16'ncı sıraya yükseldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:





'Startup Watch'ın raporuna göre, tohum, erken ve ileri VC aşamalarında toplamda 325 yatırım süreci tamamlandı ve Türk girişimlerine 722 milyon dolar yatırım yapıldı. Ülkemiz, yatırım sayıları bakımından Avrupa'da beşinci, MENA bölgesinde ise birinci sırada. Tohum aşaması yatırımları açısından ise Avrupa'da dördüncüyüz.'





İstanbul'un girişimcilik ekosisteminde 'Oyun', 'Fintech', 'Yapay Zeka', 'Büyük Veri' ve 'Analitik' sektörleri, yetenek yoğunluğu, destek kaynakları ve startup faaliyetleriyle öne çıktığını vurgulayan Tak, kentin, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetleri açısından dünyadaki en iyi ilk 35 küresel ekosistem ve Avrupa'daki en iyi ilk 10 ekosistem arasında yer aldığını kaydetti.





Tak, 'Nitelikli ve Uygun Yetenek' kategorisinde Avrupa'da en iyi 10 ekosistem arasında yer alındığının altını çizerek, 'Medeniyet Teknopark olarak ana görevimiz, üniversitelerle ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürmek, bilgi ve teknoloji transferini sağlamak ve akademik, ekonomik ve sosyal yapıları bütünleştirmek.' görüşünü paylaştı.





Finansal sektörün, fintechlerin öncülüğünde sürekli bir dönüşüm ve yenilik süreci içinde olduğunu anlatan Tak, finansal teknolojinin, başlangıçta sadece birkaç alanda kullanılırken, şimdi finansal hizmetlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti.





'Sigortacılıkta dijital dönüşüm çağı içindeyiz'

Ali Ramazan Tak, sigorta sektörünün, yapay zeka, blockchain, IoT ve veri analitiği gibi ileri teknolojilerle büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:





'Bu teknolojiler, sigorta şirketlerinin daha akıllı risk değerlendirmesi yapmasına, müşteri deneyimini iyileştirmesine ve operasyonel verimliliği optimize etmesine olanak tanımaktadır. Sigortacılıkta dijital dönüşüm çağı içindeyiz. Pazarın büyüklüğünün yakın gelecekte 60 milyar dolara ulaşmasını bekleniyor.'



