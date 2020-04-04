Ekonomi Google ilk paylaşımı yaptı İnsanların nerelere gittiği görülebilecek
İŞ DÜNYASI

Google ilk raporu yayınladı: İnsanların nerelere gittiği görülebilecek

Google ilk paylaşımı yaptı: İnsanların nerelere gittiği görülebilecek

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında konum verilerini açıklayacağını duyuran Google, insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporunu bugün yayınladı. İnsan hareketlerinin izlenip yetkililere bilgi vermek için yayınlanan raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Google raporlarında insanların nerelerde ne yoğunlukta bulunduğu görülebilecek.
Google raporlarında insanların nerelerde ne yoğunlukta bulunduğu görülebilecek.

Arama motoru Google’dan yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk rapor bugün yayımlandı.

Açıklamada, Google’ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

GİDİLEN YERLER VE ORTAMDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU GÖRÜLECEK

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

Google raporlarında insanların nerelerde ne yoğunlukta bulunduğu görülebilecek.

YÜZDE 88'LİK DÜŞÜŞ VAR!

Google Haritalar uygulamasının başındaki isim olan Jen Fitzpatrick ve şirketin sağlık bölümünün başındaki Karen DeSalvo projenin arkasındaki isimler.

Raporun içeriğine örnek veren Fitzpatrick, Fransa’da restoran, kafe, alış-veriş merkezi, müze ve temalı parklara olan ziyaretçi sayısında normal seviyelere kıyasla yüzde 88’lik bir düşüş kaydedildiğini belirtti.

Yerel dükkanlarda ise bu ziyaretçi sayısının başlarda yüzde 40 oranında yükseldiği sonradan yüzde 72 düzeyinde düştüğü görüldü.

OFİSE GİDİŞ YÜZDE 56 DÜŞTÜ

Ofis ziyaretlerindeki düşüş ise yüzde 56, "İş yerlerindeki durumun bu şekilde olacağı öngörülüyordu" diyen Fitzpatrick, "Umarız bu raporlar hükumetlere alacakları önlemler konusunda yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

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Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak.
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3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de
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