Google ilk paylaşımı yaptı: İnsanların nerelere gittiği görülebilecek

Arama motoru Google’dan yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk rapor bugün yayımlandı.

Açıklamada, Google’ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

GİDİLEN YERLER VE ORTAMDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU GÖRÜLECEK

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

Google raporlarında insanların nerelerde ne yoğunlukta bulunduğu görülebilecek.

YÜZDE 88'LİK DÜŞÜŞ VAR!

Google Haritalar uygulamasının başındaki isim olan Jen Fitzpatrick ve şirketin sağlık bölümünün başındaki Karen DeSalvo projenin arkasındaki isimler.

Raporun içeriğine örnek veren Fitzpatrick, Fransa’da restoran, kafe, alış-veriş merkezi, müze ve temalı parklara olan ziyaretçi sayısında normal seviyelere kıyasla yüzde 88’lik bir düşüş kaydedildiğini belirtti.

Yerel dükkanlarda ise bu ziyaretçi sayısının başlarda yüzde 40 oranında yükseldiği sonradan yüzde 72 düzeyinde düştüğü görüldü.

OFİSE GİDİŞ YÜZDE 56 DÜŞTÜ

Ofis ziyaretlerindeki düşüş ise yüzde 56, "İş yerlerindeki durumun bu şekilde olacağı öngörülüyordu" diyen Fitzpatrick, "Umarız bu raporlar hükumetlere alacakları önlemler konusunda yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek. Ventilatör cihazları, Kovid-19’da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor. Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaptığı gibi, cihazda oluşacak alarm sayısıyla birlikte hekimin cihaza müdahale sayısı da azalıyor. Hastanenin A ve D bloklarında toplam 155 adet solunum cihazı, 1.275 adet hasta başı monitörü, 445 adet defibrilatör, 185 adet EKG cihazı, 1.700 adet hasta yatağı ve 150 acil muayene yatağı yer alacak. Ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri kesintisiz desteklenecek. Başakşehir Şehir Hastanesi üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı. Hastanenin ilk etabı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 20 Nisan’da hizmete açılacak. A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor. Başakşehir Şehir Hastanesi’ne zorlu şartlarda ve özel güzergâh belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilator cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan’da hastanede tedavisine başlanacak Kovid-19 yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor. 3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de Başakşehir Şehir Hastanesi için sipariş verilen akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 tır ile Türkiye'ye ulaştı. Solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım odalarına yerleştirilmeye başlandı. 20 Nisan'da hizmete açılacak hastanenin belli bölümleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel talimatıyla Kovid-19 erken tedavi merkezi olarak konumlandırılmıştı. BiP'te paylaş

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