Ekonomi Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek
İŞ DÜNYASI

Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek

Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca kadın işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, kadın işçinin hamileliği sebebiyle iş akdini fesheden işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi IHA
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hamile işçiler için emsal bir karara imza attı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hamile işçiler için emsal bir karara imza attı.

Bir şirkette kalite müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın işçi, iddiaya göre, hamile olduğu gerekçesiyle işten kovuldu. 4. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, mesai arkadaşları ile uyumlu olmaması, iletişim sorunları yaşaması, yöneticisi ile saygı çerçevesine uymayan konuşmalar yapması ve görevlerini tamamlamaması gibi asılsız gerekçelerle işten çıkarıldığını öne sürdü.

Anne adayı işçi, gerçek sebebin hamile kalması olduğunu iddia ederek, adil davranma ilkesine aykırılık sebebiyle ayrımcılık tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının tahsilini talep etti. İşveren ise, hamilelik sebebiyle işten çıkarıldığı iddiasının doğru olmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, davacının fazla mesai yapıldığı iddiasını ispatladığına, hizmet akdinin gerçekte davacının hamile olması sebebiyle kötü niyetli olarak feshedildiği iddiasını ise davacının ispat etmesi gerektiğine hükmetti. Şahitlerin iddiayı doğrular şekilde beyanda bulunmakla birlikte, konu hakkındaki bilgilerinin davacıdan duyuma dayalı olduğu, bunun dışında iddianın ispatlandığını kabule yeterli herhangi bir delil bulunmadığı sebebiyle davacının eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ve akdin kötü niyetle feshedildiği iddiasına itibar edilmediğine dikkat çekildi. Kararı davacı vekili temyiz etti.

EMSAL KARAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Adil davranma ilkesinin bütün hukuk alanında geçerli olduğuna dikkat çekilen kararda, "İşverenin ayrım yapma yasağı, işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu, tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu sistematiğinde, eşit davranma borcu, işverenin genel anlamda borçları arasında yerini almıştır. İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden objektif sebeplerin varlığı halinde eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez. Eşit davranma borcuna aykırılığı ispat yükü işçide olmakla birlikte, işçi ihlalin varlığını güçlü biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde aksi işveren tarafından ispatlanmalıdır" denildi.

REKLAM

Dava dilekçesinde davacının işten haksız olarak çıkarıldığının vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içeriği ve mail yazışmalarına göre, davacı işçinin iş yerinde olumsuzluklara neden olan bir çalışmasının bulunmadığı, aksine yaptığı çalışmaların yöneticisi tarafından takdir edildiği, davacının hastane yazısı ile hamileliğini davalı işverenliğe bildirdiği anlaşılmaktadır. Ardından davacının yöneticisi tarafından iş yeri insan kaynakları müdürlüğüne yazılan yazıda, davacıdan verim alınamadığı gerekçesiyle kendisiyle çalışmak istenmediğinin bildirildiği, bunun üzerine işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının hamileliği nedeniyle ayrımcılık yapılarak iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakta olup, ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur. Davalı işveren ise 4857 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasına göre bir ihlalin mevcut olmadığını kanıtlayamamıştır. Mahkemece davacının çalışma süresi de dikkate alınarak, anlan yasanın 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerekirken tazminat talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı
EKONOMİ
Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

Bakan Albayrak: Kredi faizleri düşecek
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Kredi faizleri düşecek

Bu dava emsal teşkil edecek
EKONOMİ
Bu dava emsal teşkil edecek
6 terörist öldürüldü

6 terörist öldürüldü

​Hakkari'de düzenlen operasyonda PKK'ya bir darbe daha.
Suçunu kabul etti

Suçunu kabul etti

Norveç'te cami saldırganı bir Afganistanlı tarafından engellenmişti.
Yargıtaydanhamile işçi kararı

Yargıtay'dan
hamile işçi kararı

​Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek.
Ani hava<br>olaylarına dikkat

Ani hava
olaylarına dikkat

​Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

​44 gündür kayıp olan adamı oğlu gömmüş.
İstanbul'da <br>korkutan patlama

İstanbul'da
korkutan patlama

​Dairenin duvarları çöktü 1 kişi yaralandı.

Korkuyoruz ama<br>tedbir almıyoruz

Korkuyoruz ama
tedbir almıyoruz

​17 Ağustos 1999'da yaşanan depreminin üzerinden 20 yıl geçti.
5 soru cevap bekliyor

5 soru cevap bekliyor

​'Barış koridoru” ile ilgili birçok konu detaylandırılmayı bekliyor.
İyi Parti ifşaatları

İyi Parti ifşaatları

​İyi Parti eski Başkan Yardımcısı Taşkaya'dan önemli açıklamalar.
Denizli'den<br>muhteşem açılış

Denizli'den
muhteşem açılış

Son şampiyonu yenerek sezona başladılar.
Sivilleri vurdu

Sivilleri vurdu

Rus savaş uçakları İdlib'de köyü vurdu: 13 ölü, 20 yaralı.
Tam kapasite çalışacak

Tam kapasite çalışacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi açıklaması.
Fıkra gibi ceza

Fıkra gibi ceza

​Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak.
Zam teklifi açıklandı

Zam teklifi açıklandı

Memur-Sen: Bu teklifi yok sayıyor, yeni teklif bekliyoruz.
Şehadet getirince<br>ikna oldular

Şehadet getirince
ikna oldular

Avrupalı sandıkları Türk grubu camiye almadılar.
Minberin<br>altına yerleştirdiler

Minberin
altına yerleştirdiler

Zaman ayarlı bomba cuma namazı sırasında patladı.
Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir
Gündem

Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir

Türk ve ABD'li yetkililer Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat ve güvenli bölge için çalışmalar yapadursun, Fırat'ın batısında da Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. TSK'nın Morek üs bölgesinin bulunduğu alana Esed güçleri oldukça yaklaştı ve bölgede bulunan gözlem noktamızın etrafı çevrildi. "Rejim güçleri biraz daha ilerler ve gözlem noktamız ile kara bağlantımız koparsa ne olur?" sorusunu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile konuştuk.
ABD ile güvenli bölge mutabakatı
Gündem

ABD ile güvenli bölge mutabakatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Mutabakatın detaylandırılması gereken konular var" dedi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeler devam ederken ABD'nin teröristlere silah vermeye devam ettiğini belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın güvenli bölge için 20 mil olması yönünde verdiği söz var" ifadesini kullandı.
Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı
Gündem

Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı adliyede ifadelerini verdikten sonra mahkemeye sevk edildiler. Yılmaz emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” şeklinde konuştu. Mahkeme, Yılmaz ve arkadaşlarını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.