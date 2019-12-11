Ekonomi Her ay binden fazla yabancı şirket kuruldu
İŞ DÜNYASI

Her ay binden fazla yabancı şirket kuruldu

Türkiye'de yılın 10 ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 10 bin 682 oldu. Kurulan yabancı anonim ve limited şirketlerin yatırım tutarı ise 4 milyar lirayı aştı. En fazla yabancı sermayeli şirket ise İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla izledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-ekim döneminde 949 anonim, 9 bin 733'ü limited olmak üzere 10 bin 682 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 931'i anonim, 10 bin 154'ü limited olmak üzere 11 bin 85 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti.

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 41 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi.

En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 604 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 77 şirketle Ankara, 74 şirketle İzmir, 44 şirketle Antalya ve 27 şirketle Muğla izledi.

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Söz konusu şirketler İstanbul'a 353 milyon 798 bin lira, Ankara'ya 16 milyon 887 bin lira, İzmir'e 15 milyon 947 bin lira, Antalya'ya 6 milyon 459 bin lira ve Muğla'ya 15 milyon 322 bin liralık yatırım yaptı.

  • 74 ilde limited şirket faaliyete geçirildi. İstanbul'da 6 bin 126, Antalya'da 533, Gaziantep'te 435, Ankara'da 400 ve Mersin'de 336 limited şirket kuruldu.

Bu şirketlerin yatırımlarına bakıldığında, İstanbul'a 1 milyar 730 milyon 218 bin lira, Antalya'ya 77 milyon 846 bin lira, Gaziantep'e 130 milyon 59 bin lira, Ankara'ya 96 milyon 506 bin lira ve Mersin'e 87 milyon 847 bin liralık yatırım yapıldı.

Yabancı şirketlerden 4,3 milyar liralık yatırım

Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 1 milyar 422 milyon 786 bin lira, limitedlerde 2 milyar 604 milyon 14 bin lira oldu. Toplamda yılın 10 ayında yabancı şirketler 4 milyar 26 milyon 801 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 84,39, limited şirketlerde yüzde 83,62, toplamda yüzde 83,90 olarak kayıtlara geçti.

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İranlı şirketler lider

Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 49 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 45 şirketle Almanya, 31 şirketle Azerbaycan, 24 şirketle ABD, 22 şirketle Hollanda, 19 şirketle İngiltere ve 17 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 971 milyon 920 bin lirayla Almanlar başı çekti. Bu ülkeyi 91 milyon 960 bin lirayla Hollanda, 51 milyon 329 bin lirayla Japonya, 27 milyon 304 bin lirayla İsviçre ve 16 milyon 834 bin lirayla Güney Kore izledi.

Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 772 şirketle İranlılar ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 684 şirketle Suriyeli, 362 şirketle Suudi Arabistanlı, 288 şirketle Ürdünlü, 274 şirketle Iraklı, 260 şirketle Mısırlı yatırımcılar takip etti.

  • Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 205 milyon 945 bin lirayla Hollandalılar ilk sırada yer aldı.

Bu ülke yatırımcılarını 134 milyon 331 bin lirayla Suriyeliler, 107 milyon 198 bin lirayla İranlılar, 105 milyon 677 bin lirayla Mısırlılar, 62 milyon 355 bin lirayla İsviçreliler izledi.

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