Her detayı Türkiye’de yürütülen ilk jet uçağı HÜRJET’in performans testleri devam ediyor: Heyecanlandıran başarı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hürjet çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi" denildi.





HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor.



After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi. 🇹🇷💪🏻@SavunmaSanayii pic.twitter.com/GAhS0VbaWr — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) October 4, 2023

AFTER BURNER NEDİR?

After burner, uçağın hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılan bir sistem olarak biliniyor.

HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirildi.

İlk uçuşunu 25 Nisan günü gerçekleştiren HÜRJET, 26 dakika havada kalarak ilk uçuşunu tamamlamıştı. Türk mühendis ve işçilerin gece gündüz çalışarak tamamladığı HÜRJET için 8 bin parça bir araya getirildi.

SON TESTLERDEN DE BAŞARIYLA GEÇTİ

Cumhuriyetin 100’üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET, test uçuşlarına devam ediyor. HÜRJET'in after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan HÜRJET’in ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.

HÜRJET’in bu özelliklerinin yanısıra;

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.

Teknik özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

Performans

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g



















