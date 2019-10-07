"HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak" iddiası Avrupalı çok sayıda büyük banka, yavaşlayan ekonominin beklentiler üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Son olarak dünyaca ünlü bankacılık devi HSBC, maliyet azaltmak için, büyük bölümü Avrupa'da olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağı iddia edildi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 10:00 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 10:07 Diğer