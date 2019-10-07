Ekonomi "HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak" iddiası
İŞ DÜNYASI

"HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak" iddiası

Avrupalı çok sayıda büyük banka, yavaşlayan ekonominin beklentiler üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Son olarak dünyaca ünlü bankacılık devi HSBC, maliyet azaltmak için, büyük bölümü Avrupa'da olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağı iddia edildi.

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HSBC bünyesinde 238 bin kişi çalışıyor.
HSBC bünyesinde 238 bin kişi çalışıyor.

Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi.

Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre; banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da neden bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.
  • Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.

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