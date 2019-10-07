"HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak" iddiası

Financial Times'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi.
Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre; banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da neden bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.
HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.
- Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.