İddia ihalesine en düşük teklifi Şans Girişim verdi

Demirören grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (OGG) ve Turkcell ve Intralot'un ortak olduğu Inteltek teklif verdi.
İhalede ilk turda Şans Girişim toplam hasılatın yüzde 2.1'i, Inteltek ise yüzde 1.4'ü üzerinden teklif verdi. Şirketler daha sonra tekliflerini aşağı revize etti.
Şans Girişim yüzde 0.2 ile Inteltek verdiği yüzde 0.5'ten daha düşük teklif verdi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, daha 27 Kasım'da düzenlenen ihaleyi, yalnız Inteltek'in teklif vermesi üzerine, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle Aralık ayında iptal etmişti.