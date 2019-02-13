Ekonomi İddia ihalesine en düşük teklifi Şans Girişim verdi
İŞ DÜNYASI

İddia ihalesine en düşük teklifi Şans Girişim verdi

İddaa markasıyla tanınan spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının işletilmesi ihalesinde Şans Girişim, mevcut işletmeci Inteltek'ten daha düşük teklif verdi.

Haber Merkezi Reuters
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Demirören grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (OGG) ve Turkcell ve Intralot'un ortak olduğu Inteltek teklif verdi.

İhalede ilk turda Şans Girişim toplam hasılatın yüzde 2.1'i, Inteltek ise yüzde 1.4'ü üzerinden teklif verdi. Şirketler daha sonra tekliflerini aşağı revize etti.

Şans Girişim yüzde 0.2 ile Inteltek verdiği yüzde 0.5'ten daha düşük teklif verdi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, daha 27 Kasım'da düzenlenen ihaleyi, yalnız Inteltek'in teklif vermesi üzerine, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle Aralık ayında iptal etmişti.

Aselsan BİTES'in yüzde 51'ini satın alıyor
EKONOMİ
Aselsan BİTES'in yüzde 51'ini satın alıyor

Hazine 1.48 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç etti
EKONOMİ
Hazine 1.48 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç etti

Ticari işletmelerin süt üretimi düştü
EKONOMİ
Ticari işletmelerin süt üretimi düştü
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.