Ekonomi İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti
İŞ DÜNYASI

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış.
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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