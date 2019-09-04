İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 10:01 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 10:05 Yeni Şafak