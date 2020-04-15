Ekonomi İhtiyaç halinde günlük 50 milyon adet maske üretebilecekler
İŞ DÜNYASI

İhtiyaç halinde günlük 50 milyon adet maske üretebilecekler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede topyekûn hareket ediyor. İhracat ailesi maske üretmek için üretim merkezlerinde çarkları çalıştırıyor. Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarihlerde günlük 1 milyon adet maske üretimi hedefiyle başlatılan seferberlikte 15 milyon adet bandı aşıldı. Şu an üretim tesislerinin tek vardiya sistemiyle çalıştığına işaret eden sektör temmsilcileri, eğer çift vardiyaya geçilirse bu rakamın günlük 50 milyon adede ulaşabileceğini de belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 90 bini aşkın ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordine ettiği üretim sürecinde, dış ticaret kompleksinde deyim yerindeyse bir üs kuruldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle sosyal mesafe kuralı gereği, yüzyüze toplantıların düzenlemediği bu dönemde video konferans yoluyla birlik başkanlarına ulaşıyor.

Maske üretimine ilişkin toplantılar TİM merkezinde kurulan sistem üzerinden birlik başkanlarının katılımıyla sağlanıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, sürece ilişkin bilgi aldığı görüşmelerde, üretimde yaşanabilecek sıkıntıları dinleyip, çözüm önerileri konusunda görüş veriyor.

GÜNDE 50 MİLYON ADET ÜRETEBİLİRİZ

Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından hazır giyim sektörü olarak maske üretim kampanyasına katıldıklarını söyledi. Günlük 1 milyon adet meske üretme hedefiyle başladıkları bu yolda, 15 milyon adedi geçtiklerini belirten Gültepe, ihtiyaç halinde çift vardiya sistemine geçerek günlük 50 milyon maske üretebilecek altyapıya sahip olduklarını söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle

DÜNYAYA MASKE GÖNDERİYORUZ

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin canlı bağlantı sağladığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın koronavirüs ile olan mücadelede maske eksikliği yaşadığını söyleyerek, “Maske üreten bir ülke değildik ama maske kumaşını fazlasıyla üreten bir ülkeyiz. Bütün dünyaya ihraç eden bir ülkeyiz. Biz teknik tekstilde iddialı bir konumdayız. Neredeyse dünya liderlerinden bir tanesiyiz. Biz kırk gün önce günde 1 milyon adet maske dikemezken, şimdi 50 milyon adetlerine doğru geliyoruz ve bu üretim gün geçtikçe ilerliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin bu süreçte ihracatçı gücünü daha da artıracağına vurgu yapan Kileci, “Belki biz çok kısa bir süre sonra dünyanın her tarafına maske ve hijyen malzemeleriyle ilgili ihracat yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Biz çok zor şartlarda mücadele eden ve hiçbir zaman pes etmeyen bir toplumuz. Hiçbir şekilde buna yenilmeyeceğiz ve bu durumun üstesinde geleceğiz” şeklinde konuştu.

Açık büfeler tarih olacak
EKONOMİ
Açık büfeler tarih olacak

Tofaş 4 Mayıs'ta üretime başlayacak
EKONOMİ
Tofaş 4 Mayıs'ta üretime başlayacak
Abone Ol Google News
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 bindolardan satacaklardı

Tanesini 18 bin
dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel<br>bankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

​Koronavirüs salgınında dünyayı sarsan çarpıcı iddia.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Bir günde<br>50 milyon maske

Bir günde
50 milyon maske

​İhtiyaç halinde üretebileceklerini açıkladılar.
20 kat daha büyük

20 kat daha büyük

​BM'den çekirge uyarısı: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.