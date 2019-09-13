İki dünya devi birleşerek Türkiye’deki yatırımlarını artıracak

Dünyada 101 ülkede ve 300’ün üzerinde fabrikada üretim gerçekleştiren İsviçre merkezli Sika, geniş bayi dağıtım ağı ile bilinen Parex’i satın aldı.

Bu satın alma ile inşaat tamamlayıcı pazarına yönelik ürün portfolyosunu genişleten Sika, inşaat kimyasallarındaki dünya lideri konumunu daha da güçlendirerek 2019 yılında 8 milyar İsviçre Frangı’nı aşan satışlara ulaşmayı hedefliyor.

2017 yılında mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden ABC Kimya ve Dış Ticaret A.Ş’yi bünyesine katan, ardından da Parex’in satın alımını tamamlayan Sika’nın hedefi, globaldaki büyüme trendini Türkiye’de de devam ettirmek. Sika Yapı Kimyasalları, yıllık toplam 195 bin ton üretim kapasitesi ve 2018 yılı sonuçlarına göre yüzde 26 büyüme oranı ile EMEA Bölgesi’ndeki en büyük ve en karlı büyümeyi Türkiye’de gerçekleştiren firmalardan biridir. Şirket, iki üretim tesisi ve tüm bölgelerde aktif 2 bin satış noktası ile bölgede 5 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin stratejik öneme sahip projelerinde Sika imzası var

29 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren Sika Türkiye’nin, Türkiye’de 7 bölge ofisi ve 250’den fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye’nin, Sika için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Sika Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Turgay Özkun, “Sika Türkiye olarak zengin ürün gamımız sayesinde inşaatın her aşamasında çözüm üretebiliyor ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyümemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 3. Boğaz Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yusufeli Barajı, 3. Havalimanı gibi ülkemizin stratejik öneme sahip dev altyapı projelerinin çözüm ortağı olduk. Bunlarla birlikte STAR Rafineri ve Tüpraş gibi büyük endüstriyel tesislere de teknik çözümlerimiz ile hizmet veriyoruz. ,Parex’in satın alımıyla birlikte Türkiye’deki büyümemizi daha da hızlandırarak devam ettireceğiz” dedi.

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ParexGroup Türkiye Genel Müdürü Mehmet Aksun ise Parex’in 1,2 milyar İsviçre Frangı değerinde yıllık satış ile devralınması ile ilgili şunları söyledi: “Bu satın alma ile iki güçlü şirket bir araya geldi. Küresel olarak lider bir teknik harç ve su yalıtım sistemleri üreticisi olan Parex’in Sika tarafından devralınması, ürün portföyü ve strateji olarak tamamlayıcı olan iki markayı çok daha ileriye taşıyacak bir gelişme. Geniş çaplı Ar-Ge uzmanlığı ve teknik üstünlüğü ile bilinen Parex, 23 ülkede bulunuyor ve tüm dünyada 74 adet fabrika işletiyor. Bu satın almanın en önemli yanı artık daha büyük ve daha verimli bir organizasyonla müşterilerimize daha çok çözüm üretebilecek olmamız. Daha geniş ürün yelpazesi ve uygulayıcı bayi portföyü ile hem yurtiçindeki sektör kalitesini hem de ihracat rakamlarını artırmayı planlıyoruz.”

İhracatta öncelikli hedef Özbekistan pazarı

Tuzla ve Mersin’de iki üretim tesisi bulunan Sika, Türkiye’de globalle aynı paralellikte büyüme hedefliyor. Türkiye’yi Orta Doğu Bölgesi’nin Ar-Ge merkezi olarak konumlandıran Sika’nın Tuzla’daki üretim tesisi yılda 650.000 ton, Tarsus’taki fabrikası yılda 200.000 ton ve ABC Kimya fabrikası ise yılda 120.000.000 adet üretim kapasitesiyle çalışıyor. Bu satın almayla birlikte büyüyen Sika Türkiye, gerçekleştirdiği üretimle ihracat çalışmalarına da hız verecek. Yakın bölgelerdeki ülkeler Kıbrıs, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’a ihracat gerçekleştiren Sika Türkiye’nin, önümüzdeki dönem hedefleri arasında özellikle Özbekistan pazarında büyümek var.

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