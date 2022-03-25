Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77nin üzerinde
İŞ DÜNYASI

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77'nin üzerinde

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlara göre kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

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Haber Merkezi İHA
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mart ayında yükseldi
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2022 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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