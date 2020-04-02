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İNDER: Öncelik çalışanlarımızda

İNDER: Öncelik çalışanlarımızda

İNDER üyeleri, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey tedbir aldı. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, İNDER üyesi tüm inşaat firmalarının “Daha sağlıklı bir Türkiye için EvdeKal” sloganına uygun olarak faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım.
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım.

İNDER üyesi inşaat firmalarının COVİD-19 olarak bilinen coronavirüsüne karşı başlatılan topyekün mücadelede her türlü önlemi aldığını ifade eden İNDER Başkanı Durbakayım çalışanlarının öncelik taşıdığına vurgu yaptı.

İstihdamı koruma kararı alan İNDER üyesi markalar, bir bölüm çalışanlarını ücretli izne gönderirken bir kısım çalışanlar ise home ofis tarzı çalışma sistemiyle istihdam içinde tutuldu. Projelerdeki satış ofislerinin çoğunda sosyal mesafe kuralı ile düzenlemeler yapılmış bazıları da kapatılarak çağrı merkezlerine ve online irtibat sistemlerine ağırlık verildi. Kritik bölümlerde çalışan personelin, tüm tedbirleri alarak ve dezenfekte edilmiş ofislerde dönüşümlü olarak çalışmasına müsaade edildi.

Başkan Durbakayım, sektörde ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmaması için İNDER üyesi inşaat firmalarının mevcut istihdamı koruyacağını vurguladı. 2020 itibariyle 1,5 milyona gerileyen sektördeki istihdamın korunması için mevcut kaynakların kullanılacağını açıklayan Başkan Nazmi Durbakayım “Devletin üç ay boyunca kısa çalışma ödeneği ile bize destek olması, gücümüzü daha da artıracaktır” dedi.

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