İran’dan gelip Yüksekova’da ayda 3 bin 400 TL’ye çoban oldu

Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı.

İran’da iş bulmadığı için Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyüne gelen Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı. Gece gündüz demeden koyunlara gözü gibi bakan Halilzade, “Tüm zorluklara rağmen köyün emanetine sahip çıkacağım. Çünkü ben alın terimle para kazanmak için gecemi gündüzümü harcıyorum. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, iyi bir köy ve iyi insanlara denk geldim. Allah hepsinde razı olsun” dedi.

İHA Lokman Halilzade, aylık alacağı 3 bin 400 TL ile ailesini geçindirecek.

Gece gündüz dağda yaşadığını belirten İranlı Lokman Halilzade, “Bir aydır buradayım. Buraya İran’ın Urmiye şehrinden geldim. İran’da iş yoktu. Yüksekova’ya geldim, millet de Güllüce köyünde çobanlık işi olduğunu söyleyince buraya geldim. Ailem hala İran’da ikamet etmektedir. Köylüler bize yemek getiriyor. Paramı aydan aya veriyorlar. Ayda 3 bin 400 TL verecekler. İşin en zor tarafı, gece gündüz bu dağda yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 15 2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak. İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.) b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır. İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.



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