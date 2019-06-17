Ekonomi İrandan gelip Yüksekovada ayda 3 bin 400 TLye çoban oldu
İŞ DÜNYASI

İran’dan gelip Yüksekova’da ayda 3 bin 400 TL’ye çoban oldu

İran’dan gelip Yüksekova’da ayda 3 bin 400 TL’ye çoban oldu

İran’ın Urmiye kentinden Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelerek çobanlık yapan Lokman Halilzade, aylık alacağı 3 bin 400 TL ile ailesini geçindireceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı.
Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı.

İran’da iş bulmadığı için Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyüne gelen Lokman Halilzade, tüm zorluklara rağmen bin koyuna çobanlık yapmaya başladı. Gece gündüz demeden koyunlara gözü gibi bakan Halilzade, “Tüm zorluklara rağmen köyün emanetine sahip çıkacağım. Çünkü ben alın terimle para kazanmak için gecemi gündüzümü harcıyorum. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, iyi bir köy ve iyi insanlara denk geldim. Allah hepsinde razı olsun” dedi.

İHA
Lokman Halilzade, aylık alacağı 3 bin 400 TL ile ailesini geçindirecek.

Gece gündüz dağda yaşadığını belirten İranlı Lokman Halilzade, “Bir aydır buradayım. Buraya İran’ın Urmiye şehrinden geldim. İran’da iş yoktu. Yüksekova’ya geldim, millet de Güllüce köyünde çobanlık işi olduğunu söyleyince buraya geldim. Ailem hala İran’da ikamet etmektedir. Köylüler bize yemek getiriyor. Paramı aydan aya veriyorlar. Ayda 3 bin 400 TL verecekler. İşin en zor tarafı, gece gündüz bu dağda yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
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Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
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Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
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İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
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Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
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Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
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Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
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İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
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b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
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Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
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İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.


'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
FOTOĞRAF 18
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Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor.
Title
Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor.
Title
Yaz dönemlerinde memleketlerine dönen gurbetçiler yedikleri nohut dürümünü yaşadıkları ülkeye de götürüyor.
Title
Kentteki bir işletmeci, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor.
Title
'TURİSTLERİN YÜZDE 50'Sİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜYOR': Kentteki en tanınmış dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz...
Title
İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor...
Title
Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz...
Title
Kente gelen yerli turistlerin yüzde 50'si buraya uğruyor ve yanlarında nohut götürüyorlar. Yurt dışına veya il dışına götürülecek siparişlerimizden ekstra para talep etmeden soğutma işlemi yaparak paketliyoruz diye konuştu.
Title
'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ': Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz diye konuştu.
Title
Gaziantep'e Tekirdağ'dan turistik gezi için geldiğini ve nohut dürümünü sosyal medya yorumlarından yola çıkarak denediğini ifade eden Fatih Şeker ise, İlk kez nohut dürümü yedim çok güzel buldum. Burayı sosyal medyadan gördük. Denedik ve gerçekten söylenilen övgüleri hak ettiğini gördüm dedi.
Title
'ALMANYA'DAN İSTEYEN OLUYOR': Almanya'da yaşayan Bedriye Polat ise Gaziantep'e her geldiklerinde muhakkak nohut dürümü yediklerini belirterek, Çok seviyoruz. Çok muazzam bir tadı var. Almanya'da böyle bir tat yok. Memlekete gelirken akrabalarımız bizden nohut istiyor. Biz de buradan alıp götürüyoruz şeklinde konuştu.
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'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Title
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor
Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var.


Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
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