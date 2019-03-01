Ekonomi İş Bankasının kar dağıtım talebi uygun bulunmadı
İŞ DÜNYASI

İş Bankası'nın kar dağıtım talebi uygun bulunmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İş Bankası'nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı; İş Bankası 2018 yılı net karından kar payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

Haber Merkezi Reuters
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

KAP'ta yer alan açıklamada, "Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.

Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır" denildi.

  • İş Bankası'nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

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