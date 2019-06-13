Ekonomi İş bulamayan mühendis diplomalı dönerci dükkanı açtı
İŞ DÜNYASI

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’ dönerci dükkanı açtı

Diyarbakır’da yaşayan Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle işsiz kalan Yaşa, 2 aydır ‘Diplomalı Dönerci’ ismiyle açtığı iş yerinde kardeşleriyle birlikte çalışıyor.

Haber Merkezi IHA
Diplomalı Dönerci, yeni bir şube açmayı planlıyor.
Diplomalı Dönerci, yeni bir şube açmayı planlıyor.

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan genç mühendis Aksu Yaşa, 9 aylık iş deneyiminden sonra hem maaşın az olması hem de ailevi nedenlerden dolayı Diyarbakır’a döndü. İnşaat sektörünün durgun olması ve evlendikten sonra birikimini yatıracak iş arayışında olan Yaşa, çareyi ‘Diplomalı Dönerci’ dükkanını açmakta bulduğunu söyledi.

Aksu Yaşa, inşaat mühendisi olduğunu mezun olduktan 4 ay sonra Balıkesir Burhaniye’de bir yapı denetim şirketinde çalışmaya başladığını söyledi. 9 aylık çalışmasının ardından Diyarbakır’a döndüğünü belirten Yaşa, “Rakam biraz komik bir rakamdı bin 750 lira. Ailevi sebeplerden dolayı oradan gelmek zorunda kaldım. Oradan geldikten sonra da iş aramaya başladım. Baktım piyasalar durgun, herkesin bir amca çocuğu, bir yeğeni, bir oğlu inşaat mühendis. Çünkü bugün ülkenin 20 bin inşaat mühendisi ben 20 bini kafadan veriyorum rakam olarak. 20 bin inşaat mühendisi var ve mezun olan inşaat mühendisi sayısı ona göre 40 bin. Yani iki katı kadar inşaat mühendisi mezun oluyor. Döner sektöründe öğrencilerin uğrak yeri olduğu, hani helal para kazanma yöntemi olarak ben gördüm. Yapabilir miyim diye düşündüm, yapabilirim diye düşündüm bu sefer. Yıllarca bu işi yapan çevrem vardı onlara da güvendim bizzat. Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim bir sektöre girebilmek için en uygun yol olan döner sektörünü seçtim” dedi.

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İHA
Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı.

"DİPLOMALI DÖNERCİ KELİMESİ AĞZIMIZDAN ÇIKTI, KARARLAŞTIRDIK"

Kendi aralarında oturduklarını ve bu işi açma fikrini verdiklerini bir kere kararlaştırdıklarını ifade eden Aksu Yaşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kararlaştırdıktan sonra insanlar hep soracaklar işte, ‘siz daha önce ne iş yapıyordunuz falan filan’ ben inşaat mühendisiyim deyince ha diplomalı mühendis işte, diplomalı dönerci muhabbeti olacak. O kelime ağzımızdan çıktıktan sonra buranın ismini diplomalı dönerci olarak kararlaştırdık. İlk başlarda yeni olduğumuz için beklenti yüksek değildi biraz açıkçası. Ben 4 buçuk ayı gözden atmıştım. İnsanlar yavaş yavaş bu lezzete alışırlar diyordum. Çok şükür mesela 2 ay, 2 buçuk ay doldurmamıza rağmen beklentiler gayet iyi. İlk açtığımız 10 günün iki katı satışlar gerçekleştiriyoruz. Bu bize yeterli mi, bu bize yetmez. Çünkü gerçekten 6-7 kişi burada karnını doyuruyor. 7 kişinin rızkı da çıkıyor burada. Bunları idare etmekte çok zor. Hiç alışık olmadığım bir durumdayım, hiç alışık olmadığım bir sektörde çalışıyorum. İleri de de soracak olursanız inşaat mühendisliğini yapar mısınız, yüzde yüz yaparım. Başka bir şube açmayı düşünüyoruz Allah izin verirse. Tabi o şubede ben olur muyum, olmaz mıyım orası muamma. Çünkü dediğim gibi hani ben bu işi sürekli yapmayı düşünmüyorum. Başka bir şube de açarız Allah izin verirse, işleri düzene soktuktan sonra, halkımızdan gelen taleplerin olumlu veya olumsuz olduğunu netleştirdikten sonra ve imkanlar el verdiği ölçüde.”

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Antalya'da 'çardaklı' tatil
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Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor.
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Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.
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Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.
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Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor.
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Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor.
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PLAJ BEDAVA DENİZ BEDAVA: Tatilcilerden Tayfun Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi.
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Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava. dedi.
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Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı.
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Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor. diye konuştu.
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Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi.
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Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz. diye konuştu.
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TURSİTLER DE MERAK EDİYOR, GELİP FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR: Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi.
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Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. ifadelerini kullandı.
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Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı.
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İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, 3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. değerlendirmesinde bulundu.
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Antalya'da 'çardaklı' tatil
Antalya'da 'çardaklı' tatil
Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı.

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi
FOTOĞRAF 9
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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva’ yeni adı Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği Kenan Çiftçi’ye ait çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor.
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Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
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Aslen Rizeli olan ve Çeçeva’daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti bende gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı.
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Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize’de her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva’ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul’dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı...
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Rize’nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor” dedi.
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Çay bahçesinin hasat ve bakım olarak diğer çay bahçelerinden farklı olduğunu ve bunun turistler için görülmeye değer bir yer olması için yettiğini ifade eden Vildan Karakurt ise “Burası Çayeli’nin çok özel bir çay bahçesi, görülmeye değer...
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Zaten kesim olsun, bakımı olsun, tüm çay bahçelerinden daha farklı duruyor. Mutlaka gelip görülmesi gerekiyor. Sosyal medyadan duydum öyle geldim. Zaten bende Çayeliliyim” şeklinde konuştu.
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Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi
Sosyal medya paylaşımları ile meşhur olan Rize'nin Çayeli ilçesindeki çay bahçesi yaz sezonunun açılmasıyla yeniden turistlerin uğrak mekanı halinde geldi.


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