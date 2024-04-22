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Ekonomi

İSO ve Avrupa Komisyonu’ndan SKDM organizasyonu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Avrupa Komisyonu ortaklığında ‘AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: İklim Politikası Çerçevesi ve Türkiye’deki Firmalara Etkileri’ başlıklı bir etkinlik düzenleniyor.

10:01 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:12 - 25/04/2024 Perşembe
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı organizasyonda konuya ilişkin paydaşlar bir araya gelecek.


Konuk konuşmacı olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas’ın da yer alacağı etkinlik kapsamında, AB yetkilileri katılımcılarla iklim değişikliği odaklı uluslararası ticaret ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ilgili sektörler için uygulama detayları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.


Demir-çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerine özel teknik sunumlar ve paylaşımların yapılacağı organizasyon, 25 Nisan Perşembe günü İSO Odakule Fazlı Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.


#İstanbul Sanayi Odası
#İSO
#Avrupa Komisyonu
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