İSO ve Avrupa Komisyonu’ndan SKDM organizasyonu

Konuk konuşmacı olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas’ın da yer alacağı etkinlik kapsamında, AB yetkilileri katılımcılarla iklim değişikliği odaklı uluslararası ticaret ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ilgili sektörler için uygulama detayları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.