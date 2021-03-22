İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.7 puanlık azalış ile yüzde 49.3'e düştü.

Bu dönemde, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı 0.6 puan azalışla yüzde 13.4'e, tarım dışı işsizlik 0.7 puan azalışla yüzde 15.4'e geriledi. Bu yaş grubunda istihdam oranı da 2.8 puan azalışla yüzde 47.5'e, işgücüne katılma oranı da 3.6 puan azalışla yüzde 54.9'a geriledi.

Buna karşılık, 5-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 0.1 puan azalarak yüzde 25.3'e, istihdam oranı 3.9 puan azalarak yüzde 29.2' oldu.

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Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5.3 puanlık azalışla yüzde 39.1 düzeyine geriledi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2.3 puanlık artışla yüzde 28.3'e yükseldi.

DHA

İstihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 20.5'i sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.6 puan, hizmet sektörünün payı 0.3 puan azaldı.

Bu dönemde 4 milyon 716 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 497 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 538 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 381 bin, sanayi sektöründe 64 bin, inşaat sektöründe 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldı.

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DHA

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 33.5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6.6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 50.9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26.0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55.9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38.4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Bölgesi'nde oldu.

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