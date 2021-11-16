Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ DÜNYASI

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi.

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Haber Merkezi AA
İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, ikinci çeyreğe kıyasla 0,4 puan düşerek yüzde 13,6 olarak hesaplandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise temmuz-eylül döneminde ikinci çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

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