Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 859 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.

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İşsizlik oranı 2020 ve 2021 yılı verilerinde bazı aylarda revizyona gidildi.

TÜİK'in daha önce yayımladığı duyuruya istinaden, çeyreklik ve yıllık haber bültenlerinde daha detaylı olarak verilen ve verilmeye devam edilecek olan sektöre ilişkin iş gücü göstergeleri Ocak 2022 Haber Bülteni'nden itibaren aylık olarak yayımlanmayacak.

FOTOĞRAF 7 \"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\" Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.<br> Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.<br><br>Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi. BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;<br><br>a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,<br><br>b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,<br><br>c) En az 167 cm boyunda olmak,<br><br>d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,<br><br>f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,<br><br>g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,<br><br>i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,<br><br>j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,<br><br>k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,<br> l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,<br><br>m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,<br><br>n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,<br> o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,<br><br>p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,<br><br>r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,<br><br>s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,<br><br>t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.<br> Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Peki bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımına ilişkin detaylar haberimizde.

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FOTOĞRAF 7 Ramazan Sarı (41), çocukluktan gelen kuşlara merakı nedeniyle mesleği elektrik teknikerliğini bırakarak egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi. Çocukluğunda apartman dairesine kümes yaparak kanatlı hayvan besleyen Ramazan Sarı, Uşak’ın Banaz ilçesinde bir çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte tavus kuşu yetiştiriciliği yapan Ramazan Sarı, yetiştirdiği tavus kuşlarını tanesi 500 TL ila 5 bin TL arasında sattığını belirtti. Kur yapma döneminde erkeklerin, dişilerine karşı kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenleriyle dikkat çeken tavus kuşlarına, bahçelerde de beslenebildiği için ilgiler gayet yüksek. Küçüklükten özellikle kanatlı hayvanlara karşı ilgi duyduğunu söyleyen Ramazan Sarı, babasının apartman dairesinde ilgiden dolayı kümes yaptığını söyledi.<br> “Türkiye şartlarına göre elde ettiğimiz gelirler gayet iyi”<br><br><br>Tavus kuşlarına yönelik yüksek ilgiden kaynakları ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini de sözlerine ekleyen Ramazan Sarı, tavus kuşlarının aşırı sadık bir hayvan olduklarını, bu nedenle de istenildiği gibi kümeste ve bahçede beslenebileceğini de sözlerine ekledi. Tavus kuşlarının fiyatlarının ise renk ve büyüklüğüne göre değiştiğini ifade eden Sarı, “Minimum 500 TL ile 5 bin TL arasında fiyatları değişir. Dayanıklı bir hayvandır. Kolay kolay hasta olmazlar. Bakımları çok çok iyidir ve şu anki yem fiyatlarının artışlarından dolayı da makuldür. Tavukların yediğinin 5’te 1’ini yemezler. Doyduklarında bırakırlar. Tavuklar gibi bir sürü yem yemezler. Ekonomik olarak da bakımları çok çok iyidir” dedi. Ramazan Sarı’nın oğlu Hasan Sarı ise, hayvanların hastalandığı zaman karşı karşıya gelinen sorunlardan dolayı zor bir meslek olduğunu belirtirken, tavus kuşlarının çok sadık olduklarını ve arkadaş gibi peşlerinden gezdiklerini söyledi. Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor Hobisini mesleğine çevirdi: Tanesinden 5 bin TL kazanıyor Çocukluktan gelen kuşlara duyduğu ilgiyi mesleğine dönüştüren Ramazan Sarı, tanesini 500 TL ila 5 bin TL aralığında sattığı tavus kuşlarından ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini söyleyerek, vatandaşlara da mesleğini tavsiye etti.

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