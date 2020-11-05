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Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
İŞ DÜNYASI

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
Ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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