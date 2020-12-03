İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk kolaylaştırılıyor: Engelsiz ulaşım sağlanıyor

Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, otizm, serebral palsi, görme engeli ile hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireylerle, havalimanı süreçlerini terminal giriş kapısından uçuş kapısına kadar deneyimleyerek, yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, farklılıkları önemseyen İstanbul Havalimanı, tüm misafirlerine kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için "Erişilebilirlik Deklarasyonu"na 32 paydaşıyla beraber imzasını attı.

İstanbul Havalimanı'nda farklı gereksinimleri olan misafirler için ihtiyaçlar belirlenirken, misafir odaklı bakış açısıyla her bir temas noktasındaki deneyimin iyileştirilmesi hedefleniyor.

"Erişilebilir Seyahat Deneyimi" İstanbul Havalimanı Otoparkı'ndan başlıyor. İstanbul Havalimanı otoparkında her kat ve otopark bölgesinde giriş kapılarına ve asansörlere yakın konumda engelli araç park yerleri bulunuyor.

Otoparkta her tuvalet bölgesinde erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Havalimanı girişinde giden yolcu katında 1, 3 ve 7. giriş kapılarının karşısında bulunan engelli yolcu indirme-bindirme noktaları ile misafirlerin erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor. Havalimanı giriş kapıları öncesinde bulunan asistan çağrı telefonları ile havayollarından asistanlık hizmeti talep eden misafirlerin terminale girmeden bu hizmeti alabilmelerine olanak sağlanıyor. Havayollarına giriş kapısında ulaşan misafirler, asistanlık hizmetini giriş kapısında bulunan bankta dinlenerek bekleyebiliyor.





Görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda beyaz baston kullanan görme engelli misafirler için giden yolcu katında 1., 3. ve 7. giriş kapılarına giden kaldırımdan danışma noktalarına; gelen yolcu katı karşılama noktalarından toplu ulaşım bölgesi ve taksi bekleme alanına hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor. Giriş kapılarında başlayan kılavuz yollar güvenlik noktalarında engelli yolcu öncelikli geçişlerden geçerek misafirlere güvenlik noktasında da kesintisiz bir hizmet sunuluyor.

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Özel Yolcu Hizmet Noktaları

Havalimanına giden yolcu katı check-in bölgesinde "B" ve "M "check-in adalarında özel gereksinimli misafirler için iki "Özel Yolcu Hizmet Noktası" bulunuyor. Check-in işlemlerinden önce daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyen misafirler kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanıyor. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen misafirler için de kapalı bir alan ve misafirlerin stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak olan uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

Sesli ve görüntülü canlı destek

İstanbul Havalimanı danışma noktalarında, işitme cihazı kullanan misafirlere indüksiyon döngü sistemleriyle destek oluyor. İşitme güçlüğü yaşayan ve işitme cihazı kullanan misafirler için terminaldeki tüm asansörlerde, danışma masasında indüksiyon döngü sistemi bulunuyor. Havalimanı terminalinde bulunan dijital danışma kioskları ile misafirlere hizmet, mekân sorgulama, uçuş bilgi alma ve rota çizme desteği sunulurken, misafirler bir temsilciye bağlanarak sesli ve görüntülü canlı destek alabiliyorlar. Yirmi üç farklı noktada bulunan dijital danışma kiosklarında Türkçe ve İngilizce dışında Türkçe işaret dili ile de canlı destek hizmeti sağlanıyor.

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Braille alfabeli panolar

Görme güçlüğü yaşayan misafirler için gelen ve giden yolcu katı terminal girişine yakın noktalardaki danışmalarda, kat bilgilerini, katta verilen hizmetleri içeren "Braille alfabeli" panolar bulunuyor. Bunlarla beraber asansörlerdeki kat bilgilendirme tabelalarında ve tuvalet tabelalarında da "Braille alfabesi" misafirlere sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte özel yolcularını düşünen İstanbul Havalimanı, maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi uyarıları havalimanı ekranlarından işaret diliyle gösteriyor.

İstanbul Havalimanı’nda görünmeyen engellilik uygulamaları

İstanbul Havalimanı dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan misafirleri için de hizmet kapsamını genişletiyor. Demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü görünmeyen bir engele sahip bireylerin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor.

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Ayçiçeği yaka kartı uygulaması ile bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor. Görünmeyen engelliliğe farkındalık ve hassasiyetin arttırılması amacıyla İngiltere’de Londra Heathrow Havalimanı’nda başlayan uygulama, İstanbul Havalimanı’nda da yer alıyor.

Tekerlekli sandalye ve baston gibi aparatlar ile havalimanını kullanan yolcular olması durumunda çalışanlar bu kişilere hassasiyetle yaklaşıyor. İGA çalışanları, aldıkları eğitimle ayçiçeği yaka kartı takmış olan bireylerin daha fazla desteğe ve süreçlerde daha fazla zaman tanınmasına ihtiyaçları olabileceğini biliyor. İstanbul Havalimanı'nda bulunan danışmalardan bir form doldurularak, herhangi bir sağlık raporu göstermeden alınabilen ayçiçeği yaka kartı diğer uçuşlarda da kullanılabiliyor.

Otizmli bireyler için havalimanı rehberi

Kalabalığa ve sese daha duyarlı olan otizm gibi farklılıklara sahip misafirlerin havalimanı deneyimini kolaylaştırabilmek adına İstanbul Havalimanı, otizmli bireyler için özelleştirilen Havalimanı Rehberi'ni havalimanı süreçlerini fotoğraflarla anlatıyor ve bu uygulamayı misafirlerinin hizmetine sunuyor.

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"Çok Özel Misafir Kartı" uygulaması

İstanbul Havalimanı’nda sese, kalabalığa duyarlı olan, daha sakin bir alana ihtiyaç duyabilen otizm, down sendromu ya da serebral palsili misafirlerin havalimanı süreçlerini kolaylaştırmak için "Çok Özel Misafir Kartı" uygulaması yer alıyor. Özel misafirler bu kart ile İstanbul Havalimanı’nda biri iç, biri dış hatlarda olmak üzere iki adet bulunan "Çok Özel Misafir Odaları'na giriş yapabiliyor, belli bir rota üzerinde ilerleyen buggylerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Bu odalarda misafirlerin uçuş öncesi keyifli zaman geçirebileceği dinlenme alanları, özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, televizyonda çizgi film gösterimi ve uçuş bilgi ekranları bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir kriz durumunda kullanılmak üzere duvarları yumuşak zeminle kaplanan küçük sessiz odalar da bu özel alanın içinde yer alıyor.

Uçuş kapılarına engelsiz ulaşım

"İstanbul Airport" mobil uygulamasının erişilebilirliği için de çalışmalar yürüten İstanbul Havalimanı, uçuşu takip etme özelliği ile misafirlerin uçuşları hakkındaki güncel bilgiyi telefonlarından anlık bilgilendirme olarak almalarına olanak sağlıyor. İç hatlarda bulunan hissedilebilir erişilebilir rota ile, beyaz bastonlu görme yetisi olmayan misafirler danışma noktalarından uçuş kapılarına kadar engelsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

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Erişilebilir iç mekan navigasyonu

Erişilebilir rotanın yanında İstanbul Airport mobil uygulamasında geliştirilen erişilebilir iç mekan navigasyonu ile telefonunu sesli asistan özelliğiyle kullanan misafirler istedikleri mekana bağımsızca ulaşabiliyor. Misafirler uçuş kapılarına ya da aradıkları mekana rota çizdirebiliyor, rotayı sesli yönlendirmelerle takip edebiliyor. Bulundukları konumu öğrenebiliyor ve ‘etrafımda ne var’ özelliği ile telefonlarını tuttukları yönde ne olduğu hakkında bilgi alabiliyor.

Her tuvalet bölgesinde bulunan erişilebilir tuvaletlerin yanında giden yolcu katı iç hat ve dış hat bölgelerinde yüksekliği ayarlanabilir yatak ünitesi bulunan yetişkin alt değiştirme odaları yatarak alt değişimi ihtiyacı duyan misafirlere hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı’nda, bagaj alım noktasında da engelliler için uygulamalar mevcut.

Bagaj bantları etrafında ayrılan öncelikli bagaj bekleme alanlarıyla engelli misafirler için daha sakin bir alanda bagajları bekleme imkanı sağlanıyor.

EKONOMİ İstanbul Havalimanı hedefleri tutturdu