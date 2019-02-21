Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçene Mercury Awardstan iki ödül
İŞ DÜNYASI

İstanbul Sabiha Gökçen'e Mercury Awards'tan iki ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İZEV ile "Hayat ve Biz" çatısı altında hayata geçirdiği "Hayvanlar ve Biz" projesiyle aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Haber Merkezi AA
​İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
​İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile birlikte "Hayat ve Biz" çatısı altında hayata geçirdiği "Hayvanlar ve Biz" projesiyle 60 ülkeden yüzlerce projenin katıldığı Mercury Excellence Awards yarışmasından iki ödülle döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulan, ABD merkezli Mercury Excellence Awards tarafından "Özel Projeler" kategorisinde altın, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları" kategorisinde ise onur ödülüne layık görüldü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı "Hayvanlar ve Biz" projesiyle geçtiğimiz aylarda da PRİDA İletişim Ödülleri’nde Medya ve Influencer ilişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Stratejik İletişim kategorisinde büyük ödülün sahibi olurken; Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görülmüştü.

"Böylesi anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı adına böylesi anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak İZEV toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. İletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden iki ödülle dönen ve hepimizi mutlu eden bu projede emeği geçen herkesi bu vesileyle bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Verilen bilgiye göre, uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla 1987 yılında ABD’de kurulan ve dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan MerComm'un; reklam, PR, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerini ödüllendirdiği Mercury Excellence Awards bu yıl 30’uncu kez düzenlendi.

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