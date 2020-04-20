Ekonomi İşveren kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz
İŞ DÜNYASI

İşverenler, kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz

İşveren kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz

İşverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izin yöntemine başvurmalarının koruma amacına aykırılık teşkil edeceğine dikkat çeken hukukçular, işverence aksi bir uygulamaya gidilmesi halinde işverenin kötü niyetli davranışına bağlı olarak işçi açısından haklı fesih nedeni ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, işverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izin yöntemine başvurmalarının normun koruma amacına aykırılık teşkil edeceğini bildirdi.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçüoğlu, kısa çalışma yerine ücretsiz izne başvuru yapılmasının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ve ilgili kanunun amacı çerçevesinde değerlendirildiğinde, hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanabileceğine ve Türk-İş tarafından da kötü niyetli kullanımın kendilerine bildirilmesi çağrısı yapıldığına dikkati çekti.

3 AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK!

Gümrükçüoğlu, "Feshe karşı son bir çare olarak başvurulabilecek ücretsiz izin uygulaması, kural olarak işçinin onayını gerektirmekteydi. Ancak işveren feshini 3 aylık dönemde yasaklayan geçici madde ile işverenlerin işçinin onayı olmaksızın ücretsiz izin uygulamasına başvurabileceği kabul edilmiştir. Fakat eskisinden farklı olarak ücretsiz izne ayrılan işçilere de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılması sağlanmıştır. Bu, ücretsiz izne ayrılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut işten çıkartılmış olup da işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

KÖTÜ NİYETLİ ÜCRETSİZ İZİN HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLİR

İşverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izin yöntemine başvurmalarının normun koruma amacına aykırılık teşkil edeceğini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Açıkça kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut fesih yasağı öncesinde işten çıkartılmış olup, işsizlik sigortasından yararlanamayan işçilerin bu düzenleme ile 3 ay boyunca fondan ödenek alabilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede işverence aksi bir uygulamaya gidilmesi kanaatimce işverenin kötü niyetli davranışına bağlı olarak işçi açısından haklı fesih nedeni olarak değerlendirilebilecektir. Fesih yasağının hakkın kötüye kullanıldığı haller bakımından geçerli olmayacağını ve bunun da ötesinde kötü niyetli ücretsiz izne çıkarmanın işveren feshi olup olmadığı da düşünülebilir."

Petroldeki düşüş sürüyor
EKONOMİ
Petroldeki düşüş sürüyor

Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 268 bin 717 firma başvurdu
EKONOMİ
Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 268 bin 717 firma başvurdu
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.