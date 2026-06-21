İthal tüketimde fren sertleşti

Ekonomi yönetiminin iç talebi sınırlamaya dair attığı adımlar ve uygulanan sıkı para politikası, ithal tüketime yönelik baskıyı artırmayı sürdürüyor. Nisanda yıllık bazda yüzde 6,8 ile son 48 ayın en belirgin yavaşlama sinyalini veren tüketim malı ithalatı, ekonomi politikalarının sahadaki etkisini ortaya koymuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler ise nisan ayında görülen eğilimin mayısta daha sert bir daralma evresine dönüştüğünü gösterdi.

İLAVE TEDBİRLER TALEBİ ZAYIFLATTI

Yabancı ürünlere dönük e-ticaret vergisi gibi hamlelerin etkisinin artmasıyla ithalat cephesindeki yavaşlama derinleşti. Açıklanan verilere göre tüketim malı ithalatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 30,1 gerileyerek 3 milyar 891 milyon dolara indi. Yüksek faiz oranları, kredi kartlarına yönelik taksit sınırlamaları ve nakit avans kısıtlamaları gibi makro ihtiyati tedbirler, tüketicinin ithal ürünlere yönelimini önemli ölçüde zayıflattı.

TAKVİM ETKİSİ DE BELİRLEYİCİ OLDU

İç piyasadaki talep daralmasının yanı sıra, mayıs ayı dış ticaret performansında takvim etkileri de belirleyici oldu. Türkiye’nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 düşerek 22 milyar 504 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam ithalat yüzde 10,7 azalarak 28 milyar 103 milyon dolar tutarında hesaplandı. Küresel pazarlardaki durgunluğun yanında, dış ticaretteki ivme kaybında bayram ve resmi tatiller nedeniyle yaşanan iş günü kaybı etkili oldu. Üretim ve gümrükleme süreçlerindeki dönemsel yavaşlama, genel ticaret hacminde performans zayıflığına yol açtı.

CARİ DENGE İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Tüketim malı ithalatındaki sert düşüş ve dış ticaret hacmindeki genel daralma, makroekonomik dengeler açısından dikkatle izlenen bir döneme işaret ediyor. Ekonomi çevreleri, ithal tüketime yönelik talep yavaşlamasının önümüzdeki aylarda da dış ticaret açığını daraltıcı etki oluşturacağını ve cari dengeyi destekleyebileceğini öngörüyor.



