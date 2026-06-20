Kütahya'nın dönüşümüne Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) imzası

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, son dört yılda odanın hizmet veren bir kurumun ötesine geçerek şehrin geleceğine yön veren bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

"Kütahya’nın geleceğini ortak akılla inşa ediyoruz"

KUTSO olarak bu değişimin yalnızca takipçisi değil, ortak aklı üretimle buluşturan ve dönüşümü tüm paydaşlarıyla birlikte şekillendiren öncü kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana odamızı yalnızca geleneksel hizmetler sunan bir kurum olmaktan çıkarıp; proje geliştiren, üyeleriyle kesintisiz temas kuran ve veriye dayalı karar alma süreçlerini merkezine alan modern bir yapıya kavuşturduk.

Bu anlayış doğrultusunda hazırladığımız Kütahya Kalkınma Raporu, şehrimizin ekonomik geleceğine yönelik önemli bir yol haritası ortaya koydu. Kamu, üniversite ve özel sektörün katkılarıyla hazırlanan raporda; sanayi, insan kaynağı, altyapı, turizm, tarım ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşüm önerileri geliştirilirken; ileri seramik, borun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve elektrikli araç tedarik zinciri stratejik öncelikler olarak belirlendi.

Tedarik zincirinde kalıcı iş birlikleri

Şehrimizin yerel üretim gücünü artırmak adına yerel firmalarımızı ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarıyla buluşturduğumuz Kütahya Tedarik Zinciri Buluşmaları sayesinde binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu iş birliklerini dijital ortamda sürdürülebilir kılmak amacıyla kutahyaisdunyasi.com platformunu da hayata geçirdik.

“Kütahya'da girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini destekliyoruz”

Kütahya'da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla eğitim ve yatırımcı buluşmalarını kapsayan programlar yürütüyor; yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini destekliyoruz. Girişim Hızlandırma Programı, Demo Day ve Ar-Ge Proje Pazarı bu çalışmalarımızın önemli örnekleri arasında yer alıyor. Dijital Dönüşüm Ofisimiz aracılığıyla da işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artıracak çalışmalar yürütüyoruz.

İnsan kaynağına ve kadın girişimciliğine yatırım

Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla üniversite-sanayi iş birliğini önemsiyoruz. TOBB ve İŞKUR iş birliğinde yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile firmalarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve istihdam süreçlerini destekliyoruz.

Mesleki eğitimi iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla yürüttüğümüz Hamilik Projesi kapsamında il genelindeki 87 alanı 80 firmayla eşleştirdik. Böylece öğrencilerin üretim süreçlerini deneyimleyerek iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarını hedefliyoruz.

"Sanal Gerçeklik ile Kaynakçılık" projesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlarken, Kadın Girişimcilik Ofisimiz aracılığıyla kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz.

“Yeşil dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz”

Küresel ölçekte yaşanan yeşil dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz. COP 31 kapsamında enerji verimliliği, karbon ayak izi yönetimi, sürdürülebilir üretim ve çevresel dönüşüm konularında üyelerimizi bilgilendiriyor, yeni döneme hazırlıyoruz.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi

Hayata geçirmeyi planladığımız en önemli projelerimizden biri KUTSO 100. Yıl KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'dir. Bu proje ile küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin modern üretim alanlarına kavuşmasını, yeni yatırım alanlarının oluşmasını ve sanayimizde kümelenme kültürünün gelişmesini hedefliyoruz.

KUTSO olarak hedefimiz; Kütahya'nın yalnızca bugünün değil, geleceğin de üretim, yatırım, girişimcilik ve teknoloji merkezlerinden biri olmasıdır. Güçlü iş birlikleriyle Kütahya'nın potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.



