İTO Başkanı Avdagiç: Fiyat sabitleme tüm sektörlere örnek olmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Zincir marketlerin birbiri ardına birçok üründe fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Enflasyona karşı marketlerin başlattığı bu sorumlu ve fedakâr tutumun, tüm sektörlerimize örnek olmasını diliyoruz. Bu tepkinin, enflasyona karşı topyekûn bir mücadeleyi kalıcı kılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Avdagiç, İTO Meclisi Ocak ayı toplantısında, enflasyonla mücadele ve iş dünyasının gündemindeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, zincir marketlerin enflasyonla mücadeleye verdiği fiyat dondurma tepkisinin, tüm kesimlerde yüksek enflasyon beklentilerini kırmasını, bozulan fiyatlama davranışlarını ortadan kaldırmasını temenni ettiklerini söyledi.

Tüketici fiyatlarında geçtiğimiz Aralık ayında düşüş kaydedildiğini hatırlatan Avdagiç, “Bu kırılmayı, enflasyondaki kalıcı tek haneli seviyeye gidiş için bir başlangıç olarak görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadele için kamunun da yapacakları olduğunu kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, “Kamunun da yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden bütçe olanakları ölçüsünde fiyat artışlarından kaçınarak fedakârlık göstereceğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde, yılın ilk yarısını yüzde 35-40, ikinci yarısını ise yüzde 20’nin altında bir enflasyonla kapatma şansını yakalayabiliriz” dedi.

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“Şirketlerimiz EYT’yi en uygun şekilde yürütürken, üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır”

Hükümetin ’Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ (EYT) sorununa çözüm getirdiğini hatırlatan Şekib Avdagiç, “Hem 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret artışını hem de EYT’ye getirilen çözümü iş barışı ve toplumsal refah tesisi bakımından önemli adımlar olarak görüyoruz. Çalışanların enflasyon karşısında kaybettikleri alım gücü, mutlaka korunmalı ve üstüne makul oranda da refah payı verilmeli. EYT’yi de çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatı olarak görüyoruz. Şirketlerimiz EYT’yi en uygun şekilde yürütürken, işlerin devamını sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

EYT’lilerin emeklilik tazminatlarıyla ilgili olarak işverene KGF desteği verilecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti:

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“Bununla birlikte, SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırının da enflasyon oranında artırılması yönündeki beklentimiz sürüyor. SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 50’ye yakın artmış durumda. Aynı şekilde gelir vergisi dilimlerinin de son 6-7 yıldır yaşanan kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Avdagiç, dünya ekonomisinde tehlikelerin henüz geçmiş olmadığını, bununla birlikte iyi gelişmelerin de olduğunu kaydetti.

Avdagiç, “Dünyada iyi gelişmelerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Bir, tedarik zincirlerindeki sıkışıklık, önemli ölçüde ortadan kalktı. İki, enerji ve diğer sanayi emtialarının fiyatları düştü. Üç, enflasyon ivme kaybetti ve yeni yılın ilk çeyreğinden başlayarak aşağı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor” dedi.

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