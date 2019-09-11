Ekonomi Jack Ma Alibabadan rock konseriyle emekli oldu
İŞ DÜNYASI

Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu

Jack Ma Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 20 yıl önce kurduğu şirketinden binlerce kişinin doldurduğu bir olimpiyat stadyumunda sahne aldığı rock konseriyle emekli oldu.

Haber Merkezi Diğer
Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu.
Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu.

Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi.

55 yaşını doldurduğu gün Alibaba'dan emekli olan Jack Ma, şirketin kurucusu Lucy Peng ve şirketin teknoloji departmanının CEO'su Wang Jian, peruk takıp deri ceket giydikleri performanslarında Çin'in popüler şarkılarını seslendirdi.

Çoğu Alibaba çalışanı olmak üzere 80 bin kişinin doldurduğu stadyumda aynı zamanda dans gösterileri ve geleneksel Çin kostümleri içinde performanslar da gerçekleştirildi.

  • BBC Türkçe'de yer alan habere göre Ma konuşması sırasında, "Bu gecenin ardından yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın güzel olduğuna ve birçok fırsatla dolu olduğuna inanıyorum, heyecanı çok sevdiğim için de erken yaşta emekli oluyorum" dedi.

Jack Ma, bir yıl önce söz verdiği gibi şirketi yönetme görevini CEO Daniel Zhang'e devretti.

Asya'nın en değerlisi

100 bin kişinin çalıştığı Alibaba, 460 milyar dolar piyasa değeriyle Asya'nın en değerli şirketi.

Forbes dergisine göre 38,4 milyar dolar serveti olan Ma, Çin'in en zengin kişisi.
Şirketi 2014 yılında New York borsasında halka açıldığında o zamana kadarki en değerli halka arz olarak tarihe geçmişti.

İngilizce öğretmeniydi

Salı günü şirketten yapılan açıklamada aynı zamanda altı yeni değerin benimsendiği, bunlardan birinin de her bir çalışanın iş-özel hayat dengesine saygı olduğu belirtildi.

Daha önce Ma'nın teknoloji şirketi çalışanlarının haftanın her gün çalışması gerektiğini söylemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Ma, yaptığı konuşmada bulut teknolojisine, büyük veri ve 5G teknolojilerine şirket olarak yatırım yapmaya öncelik vereceklerini aktardı.

Ma'nın emeklilik hayatında 2014 yılında kurduğu vakfa vakit ayırarak hayır işlerine kendini vermesi bekleniyor.

Çin'in en ünlü iş adamı, Alibaba'yı kurmadan İngilizce öğretmenliği yapıyordu.

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