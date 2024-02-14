Jeff Bezos'tan hisse satışı: Dört günde dört milyar dolarlık gelir elde etti

Bezos 2021’den beri Amazon hissesi satmıyordu. Bezos neden hisse satışını tercih ettiğini ise açıklamadı.
Jeff Bezos dört işlem gününde 24 milyon adet hissenin satışını gerçekleştirdi ve bu satıştan 4 milyar dolar gelir elde etti.
Bezos da kasım ayında Seattle’dan Miami’ye taşınma planlarını duyurmuştu. Bezos’un Amazon hisse rallisiyle oluşan sermaye kazançlarının vergiye tabi olmaması için satışı tercih ettiği yorumları yapılıyor.
Amazon hisseleri pazartesi kapanış itibarıyla bu yıl yüzde 13 yükseldikten sonra salı gününü yüzde 2,2 düşüşle kapatmıştı.