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Ekonomi

Jeff Bezos'tan hisse satışı: Dört günde dört milyar dolarlık gelir elde etti

50 milyon adede kadar Amazon hissesini satabileceğini duyuran Jeff Bezos dört işlem gününde 24 milyon adet hissenin satışını gerçekleştirdi ve bu satıştan 4 milyar dolar gelir elde etti.

10:18 - 14/02/2024 Çarşamba
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Jeff Bezos
Jeff Bezos

Bezos 2021’den beri Amazon hissesi satmıyordu. Bezos neden hisse satışını tercih ettiğini ise açıklamadı.


Jeff Bezos dört işlem gününde 24 milyon adet hissenin satışını gerçekleştirdi ve bu satıştan 4 milyar dolar gelir elde etti.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Amazon’un merkezi Seattle’ın bulunduğu Washington eyaleti 2022’de sermaye kazançlarına yüzde 7 vergi getirmişti.

Bezos da kasım ayında Seattle’dan Miami’ye taşınma planlarını duyurmuştu. Bezos’un Amazon hisse rallisiyle oluşan sermaye kazançlarının vergiye tabi olmaması için satışı tercih ettiği yorumları yapılıyor.


Amazon hisseleri pazartesi kapanış itibarıyla bu yıl yüzde 13 yükseldikten sonra salı gününü yüzde 2,2 düşüşle kapatmıştı.



Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi
Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi" dedi.


#Jeff Bezos
#Amazon
#Hisse satışı
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