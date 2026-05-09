Kaçak betona 500 bin TL ceza

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle ruhsatsız yapılara beton sağlayanlara ağır para cezaları getirildi. Yasayla birlikte tapu işlemlerinde dijital sistem genişletilirken, 2/B ve Hazine arazilerinde başvuru süresini kaçıran vatandaşlara yeniden hak tanındı.

SAHTE MÜTEAHHİT BELGESİNE 5 YIL MEN

Tapu, imar, yapı denetimi ve çevre mevzuatında kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira, kare kodsuz beton dökümüne ise 250 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sahte belgeyle alınan müteahhitlik sınıflandırma belgeleri de 5 yıl süreyle iptal edilecek.

TAPUDA E-SİSTEM GENİŞLETİLDİ

Yasayla birlikte tapu işlemlerinde elektronik sistemin kapsamı genişletildi. SPK ve BDDK lisanslı kuruluşlarca hazırlanan taşınmaz değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirildi. TOKİ'nin taşınmaz satış işlemlerinde de uzaktan iletişim araçları ve elektronik doğrulama yöntemlerinin kullanılması mümkün olacak.

AYKIRI RAPOR DÜZENLEYEN YANDI

Düzenleme kapsamında yapı güvenliğine ilişkin yeni hükümler de getirildi. Zemin ve temel etüt kuruluşlarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi zorunlu hale gelirken, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen kuruluşlara idari para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanacak. Ancak Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği kabul edilen önergeyle, alt mevzuat ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla bu düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. Böylece uygulamada aksama yaşanmamasının hedeflendiği belirtildi.

2B ÖDEME SÜRESİNİ KAÇIRANLAR YENİ FIRSAT

Yasada ayrıca 2/B alanları, Hazine'ye ait tarım arazileri, yapı kayıt belgeli yapılar ve çeşitli Hazine taşınmazları için başvuru veya ödeme süresini kaçıran vatandaşlara yeniden hak tanındı. Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre vatandaşlara 31 Aralık 2026'ya kadar yeniden başvuru ve ödeme yapabilmesine imkan sağlanarak mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlandı.



