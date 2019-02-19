Ekonomi Kanuni motosiklet yeniden üretiliyor
İŞ DÜNYASI

Kanuni motosiklet üretimi yeniden başlıyor

Kanuni motosiklet yeniden üretiliyor

Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine güvendiklerini belirterek, "Adı efsaneleşmiş olan Kanuni markamızı 3 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başlıyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Kanuni marka motosiklet.
Kanuni marka motosiklet.

Ata, düzenlediği basın toplantısıyla, markanın 2019 yılı yatırım ve strateji planlarını anlattı. Kuralkan olarak dünya motosiklet devi Bajaj’ın Türkiye distribütörü olduklarını hatırlatan Ata, ayda 5 bin adetlik motosiklet üretme kapasitesine sahip tesisi yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Ata şu bilgileri verdi:

"Adı efsaneleşmiş olan Kanuni markamızı 3 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başlıyoruz. Kanuni modelimizin 8 versiyonu olacak. Bajaj motosikletleri ve üreteceğimiz ATV’ler ile birlikte toplam model sayımız 11 olacak. Motosikletlerin hepsi Euro4 standartlarında çevre dostu ürünlerden oluşuyor. Kanuni markamız ile birlikte en yeni modellerimizi ilk olarak 21 Şubat Perşembe günü başlayacak Motorbike 2019’da müşterilerimizin beğenilerine sunacağız ve cazip fiyatlarımızı açıklayacağız. Mart ayından itibaren Kanuni modellerimizin üretimine başlayacağız ve nisan ayından itibaren pazara sunacağız."

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