Kerevitaş’ın yılın ilk yarısındaki cirosu 10,8 milyar liraya ulaştı

“Kerevitaş olarak güçlü finansal performansımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60’ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında verimliliği gözetirken değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle çalışıyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyor, sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz”