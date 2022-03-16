Kimya sektöründe 50 milyar dolarlık ihracat hedefi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk çeyreği ile dünyada yaşanan gelişmelerin kimya sektörüne yansımaları ve yeni dönem hedeflerini açıkladı.

İKMİB'de yeni dönem için "Vizyon 2030" mottosuyla kimyayı geleceğe taşıyacak stratejik projeler hazırladıklarını belirten Pelister, Türkiye'den dünyaya açılan yeni bir kimya ekosistemi kuracaklarını söyledi.

Kimyanın tüm paydaşlarının ortak aklı ile "Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi" oluşturacaklarını bildiren Pelister, ihracatın itici gücü olacak Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) ve Türkiye Kimya Ajansı projeleriyle de Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,5'ten yüzde 1'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

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İKMİB Başkanlığı'na bir kez daha adaylığını açıklayan, aynı zamanda BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı olan Pelister, Türk kimya sektörüne ve kimya ihracatına eşik atlatacak vizyoner projelerle yeni döneme hazır olduklarını söyledi.

2018'de güçlü bir yönetim kurulu ile 16,1 milyar dolar seviyesinden devraldıkları kimya ihracatını, söz verdikleri gibi kalıcı ikinciliğe taşıyarak geçen yıl 25,4 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza attıklarını belirten Pelister, yeni dönemde kilogram başına düşen ihracat bedelini 1,5 dolar seviyesinin üzerine taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

"KTM ile yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyoruz"

Kimyada yeni nesil teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünler için kapsamlı bir vizyon oluşturduklarını ve Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) ile bu ideali taçlandıracaklarını aktaran Pelister, şunları kaydetti:

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"Kimyada kuracağımız yeni ekosistemle hedefimiz 50 milyar dolar ihracat. Kimya sektörümüz için artık kimya teknolojisini ihraç etme zamanının geldiğini görüyoruz. Hayatın her alanına dokunan ve dünyanın en büyük ekonomilerinin omurgasını oluşturan kimya sektörü, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisinde de baş aktörlerden biri olacak. Biz de yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi projesini başlattık.

Kimya Teknoloji Merkezi ile yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyoruz. Bilişim Vadisi'nde konuşlanacak Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız Uluslararası Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri, Dijital Kütüphane, İhracatı Geliştirme Merkezi ve İnovasyon, Girişimcilik AR-GE Merkezi sayesinde 4 ayrı disiplini ilk defa tek merkezde bir araya getireceğiz. Ne mutlu ki 22 Mart 2022'de İKMİB ile Bilişim Vadisi arasında atacağımız imzalarla da KTM yerleşkemiz için start vereceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi ile başta KOBİ'lerimiz olmak üzere ihracatçılarımızın önünü açacak dünya ölçeğinde hizmetler vereceğiz. Kimya sektörümüzün tüm paydaşlarına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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"2030 Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi'ni oluşturmayı hedefliyoruz"

Adil Pelister, kimya ihracatında sürdürülebilirliğe odaklanarak ekonomik kalkınma temelli bir strateji izleyeceklerini, yeni dönemde devletin öncülüğü ve koordinasyonuyla birlikte kimya sektörünün omurgasını oluşturan tüm paydaşları aynı masada buluşturacak Türkiye Kimya Ajansı (TÜRKA) projesini hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Pelister, "Kimya sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri, bilimsel kurumlar ve elbette akademik camiamız başta olmak üzere kimyayı geleceğe taşımak için ortak paydada buluşan bir üst akıl modeli ortaya koyacağız." dedi.

TÜRKA çatısı altında bilimsel, ekonomik, toplumsal, çevresel alanlarda bütün paydaşların katıldığı bir şura düzenleyeceklerini bildiren Pelister, "2030 Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi'ni oluşturmayı hedefliyoruz. Vizyon 2030 stratejimiz doğrultusunda bütüncül yaklaşım ve ortak akıl ile kimya ihracatında nitelikli büyümenin yol haritasını hep birlikte yazacağız." diye konuştu.

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"İKMİB Genel Sekreterliği kuracak, kimyaya yeni ihracatçı birlikleri kazandıracağız"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, kimyanın; 16 alt sektörü ile çok güçlü bir ihracat ailesine sahip olduğunu belirterek, ihracat hacmi açısından yüksek potansiyelli kimya alanlarının "ihracatçı birliği" kimliği kazanmasını istediklerini ifade etti.

Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüzün alt sektörlerinin her birinin 'ihracatçı birliği' kimliği kazanması ve birleşik olarak İKMİB'in kendi genel sekreterliğine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetimde bulunduğumuz 2018-2022 döneminde, yönetim kurulu üyesi yol arkadaşlarımızla birlikte TİM Başkanlığımız ve ardından Ticaret Bakanlığımız nezdinde girişimlerimizi başlatarak konuyu devletimizin gündemine taşımayı başardık. Öncelikle alt sektör bazında gerekli GTİP düzenlemelerini yapacak ve yine ihracatçılarımızla beraber belirlediğimiz belli bir değerin üzerinde ihracat yapan sektörlerimizi ‘ihracatçı birliği’ statüsüne kavuşturacağız. Daha önce kimya ihracatçılarımıza verdiğimiz bütün sözleri tutmuş olmanın özgüveniyle 'İKMİB Genel Sekreterliği' kurma sözümüzü de yerine getireceğiz."

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