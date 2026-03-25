Konut mu altın mı? Kira getirisi için en cazip iller

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler ve sarı metalin kira, temettü, faiz gibi bir getirisi olmaması, vatandaşları da alternatif seçenekler aramaya yönlendirdi.

TCMB tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de ortalama konut fiyatları, Şubat 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde yüzde 26,4 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarındaki söz konusu dönemde yüzde -3,9 reel düşüş yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, fiyatlardaki bu zayıf seyir, henüz konut piyasasına girmemiş yatırımcı için de doğru lokasyonlar için fırsat olarak gösteriliyor.

AMORTİSMAN SÜRESİ

Konut yatırımında en kritik gösterge ise “amortisman süresi” olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan analizde, Türkiye’de konut yatırımının ortalama amortisman süresi geçen ay 195,7 ay olarak gerçekleşti. Ancak iller bazında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Konut alımlarının en fazla gerçekleştiği büyükşehirler dikkate alındığında, Sakarya’da 13 yıla kadar gerileyen amortisman süresi, Denizli’de 19 yıla kadar çıkıyor.

İşte büyükşehirlerde ay ay amortisman süreleri:

İSTANBUL ORTALARDA

Gayrimenkul yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul, 195,7 ay amortisman süresi ile orta sıralarda yer alıyor.

Başkent Ankara, 169,1 aylık amortisman ile 3 büyük il arasında zirvede yer alıyor. İzmir ise 184,4 ay ile ikinci sırada konumlanıyor.

SAKARYA VE TEKİRDAĞ

İstanbul’a yakın konumda bulunan Sakarya 156,5 aylık amortisman süresi ile kira geliri için konut alımında en avantajlı il olarak öne çıkıyor. Yine mega kentin batısında yer alan Tekirdağ ise 166,7 ay ile ikinci sırada bulunuyor.

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR