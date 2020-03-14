Koronavirüs fırsatçılarına indirimli tepki!

Malatya’da 38 market ile vatandaşların hizmetinde olan bir süper market, fırsatçıların tam tersine birçok üründe indirime gidildi.

Marketin Genel Müdürü Ata Ünlü, bu tür olaylarda fırsatçılığın önüne geçilmesi amacıyla indirimleri başlattıklarını belirterek, her türlü doğal afet ve olayda halkın yanında olduğunu ifade etti.

Marketlerdeki çok sayıda üründe değişik oranlarda indirim yapıldı.

BİR ÇOK ÜRÜNÜ İNDİRİMLİ SATIYOR

Ünlü, uygun fiyatlardaki satışları korona virüsü salgının salgının ardından indirim olarak yaptıklarını kaydederek, "Zam uygulamamız kesinlikle yok, yeterli stokumuz var. Bu nedenle bir çok ürünümüzü indirimli satıyoruz. Bu fiyatlardan da satmaya devam edeceğiz. Tedarikçilerden kaynaklanan zam olursa buna da direneceğiz, zam yapan tedarikçiden ürün almama yolunu seçeceğiz. Doğal afet ve salgın hastalıkları fırsat olarak görenlere fırsat vermek istemiyoruz. Her zaman bölge halkının yanında olmaya çalıştık, böyle olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Marketlerdeki çok sayıda üründe değişik oranlarda indirim yapıldı.

Ünlü, fırsatçıları ise ilgili ve yetkili yerlere şikayet edilmesi konusunda da çağrıda bulundu.

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