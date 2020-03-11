Ekonomi Koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı
İŞ DÜNYASI

​Onur Air'den koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı

Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Havayolunun aldığı karara göre; 12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek.

Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek.

Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi’nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Bir günde 500 milyar dolar kaybettiler
FOTOĞRAF 23
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi.
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Petroldeki rekor düşüş en fazla Rusya, Suudi Arabistan ve Amerika'yı etkiledi.
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Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş koronavirüs belirsizliğiyle de birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.
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Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı.
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Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi.
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Bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti ise toplam 238,5 milyar dolar eridi.Bu rakama Suudi ve Rus petrol şirketlerindeki kayıplar da eklendiğinde rakam 500 milyar dolara yaklaşıyor.
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İşte petrol krizinde en fazla kaybeden iş insanları ve şirketler...​
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​Küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen isim ise Carlos Slim oldu.
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Bir günde 6 milyar dolar kaybeden Slim'in kişisel serveti 50 milyar doların altına indi.​
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Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu.
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Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos'un serveti bir günde 5,6 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) azaldı.
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5,12 milyar dolar kaybetti.
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Microsoft hisselerindeki yüzde 6,78'lik kayıp sonrası Gates'in kişisel serveti 106 milyar dolara geriledi.
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LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault da piyasadaki çöküşten nasibini aldı.
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Arnault'un borsalardaki düşüşler sebebiyle kaybı 4.36 milyar dolar oldu.
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Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri de yüzde 10 düştü.
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Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 660 milyar Suudi riyali (176 milyar dolar) eridi.
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​Petrol fiyatlarının dün yüzde 30'luk düşüş yaşaması elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı da etkiledi.
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Son yıllarda piyasa değeri hızla büyüyen şirketin hisseleri bu haber sonrası yaklaşık yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı. Tesla hissesi 95 dolar değer kaybederek 608 dolara kadar geriledi.​
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Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’in hisselerinde ise yüzde 4’ün üzerinde kayıp yaşandı.
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Ayrıca her iki şirketin piyasa değeri toplam 360 milyar ruble (4,8 milyar dolar) eridi.
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan 500 isimden sadece 17'sinin servetinde artış yaşandı.
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Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu.​
Bir günde 500 milyar dolar kaybettiler
Koronavirüs endişelerinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş piyasaları da alt üst etti. Çifte kriz sonrasında yaşanan kayıplar dünyanın en zengin 500 insanının servetini toplamda 238,5 milyar dolar eritti. Bu rakama Suudi ve Rus petrol şirketlerindeki kayıplar da eklendiğinde rakam 500 milyar dolara yaklaşıyor.


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