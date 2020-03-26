Ekonomi Koronavirüs salgını sonrası marketlere saat tavsiyesi
İŞ DÜNYASI

Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı

Koronavirüs salgını sonrası marketlere saat tavsiyesi

Koronavirüs salgının ardından alınan önlemler kapsamında çok sayıda marketin açılış ve kapanış saatlerine yönelik farklı düzenlemelere gitmesinin ardından Gıda Perakendecileri Derneği marketlere saat tavsiyesinde bulundu. Dernekten yapılan tavsiye kararında sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında düzenlenmesi istendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

AÇILIŞ KAPANIŞ İÇİN TAVSİYE KARAR

Aykaç yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANMALI

Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:

"Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."

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