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​Koronavirüs salgınında tatilin güvenli adresi Teos Village oldu: 64 noktada ateş ölçülüyor

Koronavirüs salgınında tatilin güvenli adresi oldu: 64 noktada ateş ölçülüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle sezona sıkı tedbirler ve alternatif uygulamalar ile giren oteller salgına rağmen bu dönemi sorunsuz bir şekilde tamamlıyor. Bu otellerden biri ise İzmir'in Seferihisar ilçesinde ‘alkolsüz aile oteli konsepti' ile misafirlerini ağırlayan Teos Village. 64 noktada ateş ölçümünün yapıldığı otelde odalara misafirler dezenfekte işleminden bir gün sonra alınırken, plajlarda ve restoranda yapılan işaretlemeler ile de sosyal mesafe kurallarına istisnasız uyulmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi İHA
Teos Village.
Teos Village.

Bazı turizm işletmeleri Covid-19 (korona virüs) döneminde gerek sosyal mesafe kuralını gerekse diğer pandemi kurallarını ihlal ederek kapatma cezaları alarak turizm sezonunda büyük sıkıntılar yaşarken, önlemlerini eksiksiz alan turizm işletmeleri ise sezonu sıkıntı yaşamadan tamamlayacak.

GİRİŞTE ÜÇ KEZ ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ‘alkolsüz aile oteli konsepti' ile misafirlerini ağırlayan Teos Village, pandemi kurallarını eksiksiz uygularken, tesise girişte misafirlerin üç kez ateşleri ölçülüyor. Daha sonra bir gün bekletilerek dezenfekte edilen odalarına yerleşen konuklar, tatilleri boyunca gerek restoranda gerekse sahilde sosyal mesafe kuralına uyarak tatillerini sağlıklı bir şekilde tamamlıyor.

Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor.

Turizmci sezona hazır: Teos Village Hotel'de açık büfe kaldırıldı, şezlonglar ayrıldı
EKONOMİ
Turizmci sezona hazır: Teos Village Hotel'de açık büfe kaldırıldı, şezlonglar ayrıldı

'SEZONU İYİ TAMAMLIYORUZ'

Belirsizlikle girilen turizm sezonunun sonuna yaklaştıklarını kaydeden Teos Village Otel Müdürü Serkan Değirmencioğlu, “Sezonu, aldığımız önlemlerle iyi bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Pandemi süreci bize yeni tecrübeler kazandırdı. Hem açık büfe konsepti hem de sahillerde yeni önlemler alarak misafirlerimizi bu sürece alıştırdık. Haziran'da zayıf geçen sezonda Temmuz ve Ağustos aylarında bir toplarlanma oldu. Eylül ayı itibariyle sezon iyi bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki sezon için olumlu düşünceler var. Yeni sezon çalışmalarımıza önlemlerimizi alıp şimdiden başlayacağız” dedi.

Otelde 155 oda bulunuyor.

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller

'YEMEĞİ BİZ SERVİS EDİYORUZ'

Pandemi nedeniyle sezonu 1 Temmuz'da açtıklarını ifade eden Teos Village İşletme Müdürü Hacı Yıldırım ise “Plajlarda ve restoranda sosyal mesafeleri ayarladık. Açık büfe yerine misafirlerimize yemek servisini biz yapıyoruz. Yerlerde sosyal mesafe işaretlemelerimiz var. Misafirlerimiz bu konuda gerçekten bilinçli. Aldığımız önlemlerden dolayı herkes memnun” diye konuştu.

Sığacık'taki Teos Village Hotel.

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller
FOTOĞRAF 14
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Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı.
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Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.
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Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle koronavirüs tedbirleri de girdi.
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Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, doğal sosyal mesafe imkanı sağlamasından dolayı artış oldu.
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Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, tatil yapmak isteyenlerin salgın nedeniyle kaygılarının bulunduğunu söyledi.
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Aylardır evlerinde korunan vatandaşların tatile geldiğinde de aynı korunmayı beklediğine işaret eden Gençtürk, bu kapsamda yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti.
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Tüm sosyal alanları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde düzenlediklerine değinen Gençtürk, önlemlerle, tatilcilerin evde geçirdikleri sıkıcı günlerini, rahat şekilde atlatacağını düşündüklerini ifade etti.
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Turizm tercihlerinde de salgın nedeniyle değişikler olduğunu anlatan Gençtürk, Ana blok bina oteller bu konuda bu sene sıkıntı yaşayacaktır. Belki sahillerde bunu sağlayabilirler ama restoran ve sosyal alanlarda bunu sağlamak çok zor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak. dedi.
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Yeni sezona 1 Temmuz'da başlayacaklarını belirten Gençtürk, personel eğitimleri de dahil yeni normalde son hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel girişine 62 noktadan vücut ısısı ölçen cihaz yerleştireceklerini bildiren Gençtürk, otele giren herkesin bu cihazdan geçeceğini dile getirdi.
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Tedbirler kapsamında belli sayıda müşteri kabul şartı getirildiğini, bunun da bazı otellerde kapasite sınırlaması anlamına geldiğini belirten Gençtürk, Buradan bazı fırsatçılar kar adına fiyatlara zam yapacaktır. Biz aldığımız karar neticesinde, 2019 Kasım'da belirlediğimiz fiyatlarla devam edeceğiz. Şu anda yüzde 35 doluluğa ulaştık. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Yasak kalktığı andan itibaren ciddi anlamda telefonlar çalmaya başladı. ifadelerini kullandı.
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Grup olarak turizme yeni girdiklerini ve Seferihisar Sığacık'taki tesislerinin ilk yatırımları olduğunu anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:
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Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor. 3 koyumuz var, 2'si aktif. Biri kadınlara özel. Türkiye'de tek doğal korunaklı, hiç kimsenin dışarıdan göremeyeceği bir plaj. Buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 155 odamız var. 300 odayı hedefledik. Bu yıl da yeni alanları hizmete açıyoruz. Grubumuzun turizm yatırımları farklı lokasyonlarda da devam edecek. Sektörde olmaktan mutluyuz.
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Koronavirüs sonrası büyük ilgi görüyor: Villa tipi oteller
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor.

64 NOKTADA ÖLÇÜM

Konukların tesisten girişinde ateşinin ölçüldüğünü ifade eden Yıldırım, “Konuklar daha sonra termal kameralı kapıdan geçiyor ve yeniden 64 noktadan ateş ölçülüyor. Misafirin kaydı yapıldıktan sonra ateşi yeniden ölçülüyor ve bir gün bekletilerek dezenfekte edilmiş odalarına alıyoruz. Misafirlerimiz bu konuda oldukça bilinçli” dedi.

  • Ateşi yüksek çıkan konuklar için izole odalarının bulunduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, tesislerinde henüz şüpheli bir durumun dahi yaşanmadığını söyledi.
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