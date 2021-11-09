Ekonomi Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor
İŞ DÜNYASI

Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor

Migros, market zinciri, Ay-Mar'ın Trabzon ve Giresun illerinde işletilen 25 adet mağazasını devralmak için sözleşme imzaladı. Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Migros Ay-Marın iki ildeki 25 mağazasını devralıyor
Foto/arşiv

Migros'un açıklamasında, devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı belirtildi.

Migros'tan KAP'a yapıla açıklama şöyle: Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda; Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi (satıcı) tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.

Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.

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