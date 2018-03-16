EkonomiMigros Uyum Marketlerini satın aldı
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​Migros Uyum marketlerini satın aldı

Migros Uyum Marketleri'ni satın aldı

Migros geçtiğimiz günlerde ortaya atılan satış haberlerinin ardından Makro Marketlere bağlı 53'ü İstanbul ve 3'ü Tekirdağ'da bulunan 56 adet Uyum mağazası ile Antalya'da işletilen 17 adet Makro Market mağazasını 105 milyon lira bedelle devraldığını açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
​Migros Uyum marketleri de dahil Makro Marketlerinin 73 mağazasını satın aldı.
​Migros Uyum marketleri de dahil Makro Marketlerinin 73 mağazasını satın aldı.

Anadolu Grubu bünyesindeki Migros'un Makro Marketler zincirine bağlı Uyum Marketleri satın almak için harekete geçtiğine yönelik haberler üzerine şirketten açıklama geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada satın alma görüşmeleri doğrulanmıştı. Görüşmelerden anlaşma çıkan karar ise bugün açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Migros'un Makro Market ile 73 mağazanın 105 milyon lira bedelle devrine ilişkin sözleşme imzalandığı belirtildi.


Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimiz ile Makro Market arasında, Makro Market tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."

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