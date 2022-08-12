Ekonomi Mondihomeun Polatlı mağazasında "robot müşteri temsilcisi" dönemi
İŞ DÜNYASI

Mondihome'un Polatlı mağazasında "robot müşteri temsilcisi" dönemi

Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Mondihomeun Polatlı mağazasında robot müşteri temsilcisi dönemi
Robot müşteri temsilcisi.

Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazasının hizmete aldığı robot müşteri temsilcisi RoboMondi'nin tanıtımı yapıldı. Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, insan hayatına hızı ve rahatlığı getiren teknoloji artık mobilya sektöründe de yerini almaya başlıyor. Müşterilerin hayatına kolaylık sağlanması amacıyla Mondihome'un Ankara Polatlı'daki mağazası tarafından RoboMondi projesi hayata geçirildi.

Mondihome bayisi olarak faaliyet gösteren Dekor Mobilya'nın yatırımıyla hayata geçen projede yapay zeka alt yapısına sahip RoboMondi ile mobilya alışverişi farklı bir boyuta taşındı. Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor. Talep edilmesi halinde alternatif seçenekleri de anlatan robot, mobilya seçiminde karar verme sürecini hızlandırıyor.

Mobilya sektörü bu zirvede buluşacak
EKONOMİ
Mobilya sektörü bu zirvede buluşacak

İran’a tercihli ticaret hatırlatması: Anlaşma kapsamındaki ürünlerin alışverişi serbest olmalı
EKONOMİ
İran’a tercihli ticaret hatırlatması: Anlaşma kapsamındaki ürünlerin alışverişi serbest olmalı
Banka müdürü rehin alındı

Banka müdürü rehin alındı

Polis ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor.
Guinnesse aday olacak

Guinness'e aday olacak

'Nur Sultan Büyük Camii' açılıyor.
En büyük üniversite kütüphanesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medeniyet Üniversitesi'ndeki açılışta konuştu.

699 takım ve üç bin 32 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı.

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu

​Bordo mavililer Kuzey Makedonyalı yıldızın transferini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​İşlem hacmi 21,6 milyar lirayı buldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.