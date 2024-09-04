Murat Ülker ile Penta Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Fatih Erunsal'dan iş dünyası ve teknoloji üzerine keyifli sohbet: Liderlik bir yaşam tarzı

İyi bir planlama yapmanın işinizi başarılı bir şekilde yönetmenin anahtarlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısıyla haftalık, aylık ve çeyreklik olarak zaman planlamamı yapıyorum. Bu bakış açısının arkasında çok büyük bir organizasyonun bir parçası olmak var. Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve en önemlisi çalışanlarımızın olduğu ve sürekli dönüşen bir organizasyonun parçasıyız.

Karar verme aşamasında önemli bir noktada olmamdan dolayı herhangi bir konunun beklememesi için ve herkese de yardımcı olmak adına planlı olmayı her zaman önceliklendiriyorum.