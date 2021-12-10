Ekonomi MÜSİAD Başkanı Asmalı Kamu-özel sektör istişare mekanizması çok daha aktif olacak
İŞ DÜNYASI

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Kamu-özel sektör istişare mekanizması çok daha aktif olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "(Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile iş dünyası temsilcileriyle görüşecek olmasını; yeni dönemde kamu-özel sektör istişare mekanizmasının çok daha aktif kullanılacağına dair önemli mesaj olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Kamu-özel sektör istişare mekanizması çok daha aktif olacak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve iş dünyası temsilcileri arasında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bakanın görevinin 10. gününde iş dünyası ile buluşmasını önemsediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin reel sektöre yakınlığı ve yaklaşımının kazananının Türkiye ekonomisi olacağını ifade eden Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanımızın, biz iş dünyası temsilcileriyle reel sektörün kalbi İstanbul’da görüşecek olmasını; yeni dönemde kamu-özel sektör istişare mekanizmasının çok daha aktif kullanılacağına dair önemli mesaj olarak görüyoruz. Bu vesileyle, yarın yapacak olduğumuz toplantının ülke ekonomimiz, iş dünyası ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. MÜSİAD olarak yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin bir dizi görüş ve öneri sunacağımız Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin görev süresince başarılı olacağına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yüksek faiz kıskacından çıkarak; yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir büyüme modeline kavuşacağımıza inancımız tamdır."

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