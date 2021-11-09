MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan asgari ücret çıkışı: Zam oranı enflasyonun üzerinde olmalı

2022 yılı asgari ücret görüşmelerine çok yakında başlanması beklenirken, yapılacak zam oranına ilişkin hem işçi hem de işveren temsilcilerinden peş peşe açıklamalar geliyor.
Bu yönde son açıklama ise MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan geldi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLMALI
MÜSİAD 2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Asmalı, asgari ücretli çalışanların enflasyonun üzerinde zam alması gerektiğini düşündüklerini belirterek, ''Bizim de beklentimiz bu yönde.'' dedi.
Asmalı, iş verenlerin vergi yükünün de kamu tarafından hafifletilmesini doğru bulduklarını sözlerine ekledi.
EKONOMİ
Asgari ücrete büyük zam yolda: İşte ortaya çıkan üç farklı senaryo
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Türkiye genelinde 13 milyon emekliye ödenecek promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu.
Bankalar yıl sonuna doğru promosyon yarışına hız verdi.
Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda
Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir.
Emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre promosyon ücretleri değişirken, banka banka emeklilere verilen promosyon ücretleri ise şöyle oldu;
Yeni kampanya ile 31 Aralık’a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor.
Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.
Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar geçerli.
Akbank: Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.
ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor
Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.
Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.
Denizbank: Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar sürüyor.
Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca 30 Kasım’a kadar emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler her davet için 250 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor.
Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.
QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
Milyonlarca emekliye verilen promosyon ücretinde yarış kızışıyor: Rakam 2000 TL'ye kadar çıktı
Türkiye genelinde 13 milyon emekliye ödenen promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Bankalar yıl sonuna doğru emeklileri kendi şubelerine çekmek için promosyon yarışına hız verirken, maaşını taşıyan emeklilere verilecek promosyon ücretinde en yüksek rakam ise 2000 TL'ye kadar çıktı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verilen promosyon ücretleri..