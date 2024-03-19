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Ekonomi

Neova Sigorta'dan sürdürülebilirlik hamlesi: NeoEnerjik kasko

Sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlarını sürdüren Neova Sigorta, elektrikli araçlar için NeoEnerjik kasko ürününü geliştirdi. Sunulan geniş kapsamlı teminatlara ek olarak NeoEnerjik Kasko, mobil şarj teminatı ile elektrikli araç sahiplerine kesintisiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

16:11 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Neova Sigorta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya
Neova Sigorta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ürünler geliştiriyor.


Bu bakış açısıyla karbon salınımını azaltmak ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla NeoEnerjik Kasko’yu hayata geçirdi. Elektrikli araç kaskosu yaptıran müşterileri adına da fidan bağışı yapacak olan Neova Sigorta, müşterilerine sunduğu geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak batarya teminatı, mobil şarj ve şarj ekipmanlarının çalınması gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuyor.


“Ülkemizin ve dünyanın geleceği için çevreci ürünler geliştirmeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada Neova Sigorta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, teknoloji merkezli yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı hizmetleriyle sektördeki başarılarını artırmayı hedeflediklerini belirterek
“İklim değişikliğiyle mücadele konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elektrikli araçların son dönemdeki yükselişi de bu anlamda önemli bir gelişme. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılında 72.179 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve elektrikli otomobillerin 2023 yılındaki pazar payı yüzde 7,5’e yükseldi. Biz de Neova olarak her alanda olduğu gibi elektrikli araçlara yönelik çalışmalarımızla da müşterilerimizin yanındayız. Kasko branşında da sektörümüzün aksine satış adetimizi artırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla kasko branşında yüzde 68 büyüme yakaladık. Özellikle son dönemlerde odaklandığımız alanlardan biri olan özel binek alanında ise 2022 yılında yüzde 3,7 olan pazar payımızı 2023 yılında yüzde 5’e yükseltmeyi başardık. Şimdi elektrikli araçlar özelinde piyasaya sunduğumuz NeoEnerjik elektrikli araç kaskomuzla birlikte sağladığımız teminatların müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. Ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceği için çevreci ürünler geliştirmeye ağırlık verecek, geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz”
dedi.


#Neova Sigorta
#kasko
#iş dünyası
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