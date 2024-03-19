Neova Sigorta'dan sürdürülebilirlik hamlesi: NeoEnerjik kasko

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiren Neova Sigorta, sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ürünler geliştiriyor.
Bu bakış açısıyla karbon salınımını azaltmak ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla NeoEnerjik Kasko’yu hayata geçirdi. Elektrikli araç kaskosu yaptıran müşterileri adına da fidan bağışı yapacak olan Neova Sigorta, müşterilerine sunduğu geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak batarya teminatı, mobil şarj ve şarj ekipmanlarının çalınması gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuyor.