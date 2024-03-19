Neova Sigorta'dan sürdürülebilirlik hamlesi: NeoEnerjik kasko

“İklim değişikliğiyle mücadele konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elektrikli araçların son dönemdeki yükselişi de bu anlamda önemli bir gelişme. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 yılında 72.179 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve elektrikli otomobillerin 2023 yılındaki pazar payı yüzde 7,5’e yükseldi. Biz de Neova olarak her alanda olduğu gibi elektrikli araçlara yönelik çalışmalarımızla da müşterilerimizin yanındayız. Kasko branşında da sektörümüzün aksine satış adetimizi artırmaya devam ediyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla kasko branşında yüzde 68 büyüme yakaladık. Özellikle son dönemlerde odaklandığımız alanlardan biri olan özel binek alanında ise 2022 yılında yüzde 3,7 olan pazar payımızı 2023 yılında yüzde 5’e yükseltmeyi başardık. Şimdi elektrikli araçlar özelinde piyasaya sunduğumuz NeoEnerjik elektrikli araç kaskomuzla birlikte sağladığımız teminatların müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. Ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceği için çevreci ürünler geliştirmeye ağırlık verecek, geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz”