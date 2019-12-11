Ekonomi Nükleer enerjide uluslararası akreditasyonlara sahip ilk Türk firma oldu
İŞ DÜNYASI

Nükleer enerjide uluslararası akreditasyonlara sahip ilk Türk firma oldu

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali için ilgili olan tüm taraflar uzman oldukları konularda seminer ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Nükleer enerji santrali yapım sürecinde firmaların ihtiyaç duyduğu standartlar ve ekipman tedariklerinin konuşulduğu toplantılarda NET IC Nükleer A.Ş. ise, Nükleer Enerji Santralleri ve Nükleer Enerji Güvenliği EN 17024 Personel Belgelendirme ve EN 17065 Ürün Belgelendirme alanlarında akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası akreditasyonlara sahip ilk Türk firma olarak yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere.

Nükleer enerji santralleri ve güvenliği alanlarında; nükleer tesislerin tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi ve hizmetten çıkarılması süreçleri ile aynı zamanda nükleer tesislerde kullanılacak ekipmanların üretiminde Türk sanayicilerin tedarikçi olarak yer alabilmesi için ilgili yönetmelik ve Gost standartlarına göre yapılanmaları gerekiyor.

Bu amaçla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (

MÜSİAD) işbirliği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara’da “Nükleer Enerji Santralleri Ürün ve Hizmet Tedariğinde Türk Sanayi için Yeterlilikler ve Belgelendirme Şartları” konulu bir seminer düzenlendi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Nükleer enerji santralleri ve nükleer enerji güvenliği alanlarında personel eğitim ve firma uygunluk değerlendirme-belgelendirme çalışmaları yapmak amacıyla yetki alan NET IC Nükleer A.Ş. tarafından Rusya Federasyonu yetkili devlet şirketi olan Joint-StockCompany “VO”Safety” organizasyonuyla düzenlenen seminer, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve üniversitelerden akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Nükleer Enerji Santralleri Ürün ve Hizmet Tedariğinde Türk Sanayi için Yeterlilikler ve Belgelendirme Şartları” konulu seminere yoğun katılım oldu.

FİRMALARIN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ASO-NÜKSAK (Nükleer Sanayi Kümelenmesi), AKKUYU Nükleer A.Ş., NET IC Nükleer A.Ş. ve JSC Vosafety’den yetkili uzman katılımcıların konuşma ve sunumlarıyla yer aldığı programda; ülke sanayisine birçok fırsatlar barındıran nükleer enerji santrali yapım sürecinde firmaların ihtiyaç duyduğu standartlar, nükleer enerji santrallerinde firma gerekleri, bu sektörde çalışacak personellerin ve firmaların belgelendirilmesi ve ekipman tedariklerinde Türk firmaların yer alabilmesi konuları görüşüldü.

NET-IC Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayberk Cengiz.

ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP İLK TÜRK FİRMA

Aynı zamanda NET IC Nükleer A.Ş.’nin personel belgelendirme ve firma uygunluk değerlendirme-belgelendirme çalışmalarına başlamasının lansmanı olarak da düzenlenen programda, NET IC Nükleer A.Ş.'nin Nükleer Enerji Santralleri ve Nükleer Enerji Güvenliği alanlarında EN 17024 Personel Belgelendirme ve EN 17065 Ürün Belgelendirme alanlarında akreditasyon süreçlerini tamamlayarak bu alanda uluslararası akreditasyonlara sahip ilk Türk firma olarak yer aldığı da duyuruldu.

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