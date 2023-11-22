Beş gün önce görevden alınmıştı: CEO olarak geri dönüyor

Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede yarın yeni aşamaya geçilecek. Banka ve şahıs alacakları nedeniyle araçlarına haciz gelen vatandaşlar yarından itibaren 10 gün içinde araçlarını geri alabilecek. Sahipleri tarafından alınmayan araçlar için 5 Aralık'ta rehin hakkı sahibi kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar açısından elektronik satış sürecine geçilecek. İhale sürecinde ise 5 milyon liralık aracın ortalama satış fiyatı 1-1,5 milyon lira olarak belirleniyor.