Pegasus Kırgızistan'daki iştirakini satıyor

Pegasus Hava Yolları, Kırgızistan'da iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Air Manas'taki paylarının tamamını satma kararı aldı.

Ali Sabancı başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49 iştirak payının tamamının satışı için Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Satışın tamamlanması için Kırgızistan'da yetkili mercilerin izni bekleniyor.

Pegasus Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşma sağlanmıştır.

Air Manas Şirket tarafından tam konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarıa herhangi önemli bir etkisi bulunması beklenmemektedir.

Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

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